Nuevamente, una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se convirtió en una escena de terror. Esta vez, agentes en Minneapolis asesinaron a una mujer que les bloqueaba el camino con su coche.

Como era de esperarse, las autoridades estadounidenses salieron a justificar los disparos, asegurando que fueron en respuesta a un “acto de terrorismo doméstico”.

Agentes del ICE asesinan a conductora // X:@PawlowskiMario(captura de pantalla).

Agentes del ICE asesinan a mujer en Minneapolis

Durante una nueva operación del ICE en Minneapolis, una mujer fue asesinada tras recibir disparos de los agentes… esto tras una confrontación por las redadas migratorias que han ocurrido en el estado.

Durante una protesta contra las autoridades de migración, algunas personas les bloquearon el paso con sus vehículos. Al menos hasta que los agentes asesinaron a una conductora que, según ellos, “intentaba atropellarlos”.

Las autoridades de Estados Unidos justiciaron el asesinato porque según fue en defensa propia, pues uno de sus oficiales temía por su vida y realizó disparos ofensivos… y no, no es broma.

“Uno de estos alborotadores violentos armó su vehículo, intentando atropellar a nuestros oficiales de policía en un intento de matarlos, un acto de terrorismo doméstico“, compartió el Departamento de Seguridad Nacional.

Agentes del ICE asesinan a conductora // X:@rawsalerts (captura de pantalla).

Videos muestra una versión diferente a la que aseguran las autoridades

Si la versión de las autoridades no te queda del todo clara, las imágenes muestran que en la escena ocurrió lo contrario.

Y es que mediante redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve cómo la conductora, al estar rodeada de agentes del ICE (quienes por cierto intentaron bajarla del vehículo), solo intentaba irse del lugar… y por ese motivo, recibió los disparos que le quitaron la vida.

¿Qué dijo Donald Trump del asesinato a la mujer?

Donald Trump no solo respaldo al ICE en el tiroteo en Minneapolis que terminó con la vida de una mujer, también aseguró que se trata de una ‘agitadora profesional’, que ‘atropelló brutalmente a un agente del ICE’… aunque ya vimos el otro video que muestra una versión diferente a la del gobierno estadounidense y la supuesta ‘defensa propia’.

“Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”.

Según Trump, ya están investigando lo sucedido mientras el elemento del ICE se encuentra hospitalizado. Eso sí, dice que la verdadera víctima en todo esto fue el propio ICE que, en cada operativo se ‘expone a este tipo de ataques’, no aquellos ciudadanos que nos golpeados, arrestados y hasta asesinados.

“A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital. La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE. Solo intentan hacer su trabajo para CONSEGUIR UN ESTADO UNIDO SEGURO. ¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!”

Imagen @DHSgov

Está no es la primera vez que vemos al ICE disparar contra ciudadanos desarmados y en muchas ocasiones, abusando de su autoridad.