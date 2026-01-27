Lo que necesitas saber: Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 inician el viernes 6 de febrero y terminan el domingo 22.

¿Vieron que el ICE va estar en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026? Sí, el mismo servicio encargado de la deportación de migrantes en Estados Unidos y que ha estado relacionado con la muerte de varias personas.

De acuerdo con varios reportes, elementos del ICE viajarán a Italia para apoyar al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estados Unidos. Y para ‘tranquilidad’ de los italianos no van a tener las mismas funciones que en su país natal, al menos eso es lo que se espera.

Aunque la visita del ICE, no tiene nada contento a Giuseppe Sala, Alcalde de Milán, quién considera que son ‘un grupo que actúa en total ilegalidad, que mata‘.

¿Cuáles serán las funciones del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

La Agencia de Información AP confirmó que dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Italia confirmaron que el ICE tendrá participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 como una fuerza de apoyo en la seguridad.

Lo que significa que no podrán interferir en temas de migración ni atacar, como lo han hecho en Minneapolis, a los migrantes en Italia. Tampoco podrán ir uniformados como acostumbran, en su lugar vestirán trajes y se limitarán a apoyar la seguridad de su delegación y los funcionarios que acudan al torneo.

Aunque si podrán ayudar a las autoridades italianas a valorar los riesgos relacionados a crímenes internacionales que puedan significar una amenaza para los Juegos Olímpicos de Invierno y sus atletas.

Italia no está feliz con la intervención del ICE

Giuseppe Sala, Alcalde de Milán, no está nada contento ante la posibilidad de tener al ICE en su ciudad, tanto así que recordó que aunque son un grupo policiaco, también se han visto envueltos en varios ataques brutales contra ciudadanos inocentes y desarmados, para muestra tenemos las dos muertes que se registraron en Minneapolis durante enero del 2026.

“Yo no querría que este cuerpo de policía viniera a Milán. El ICE es un cuerpo de policía que actúa en la total ilegalidad, que mata… Quiere decir entrar en la casa de los ciudadanos sin ningún mandato, el mandato se lo firman ellos. Por eso son totalmente incompatibles con nuestras modalidades para gestionar la seguridad”.

Y no es el único en pronunciarse en contra del ICE, también Nicola Fratoianni, líder del partido Alianza Verdes e Izquierda, declaró que, “Los escuadrones de Trump no deben poner un pie en Italia. No podemos permitir a asesinos armados hasta los dientes, que han amenazado incluso a periodistas italianos, actuar como fuerzas del orden en territorio italiano”.

Aunque hay varios reportes que aseguran la presencia del ICE en los Juegos Olímpicos de Inverno, hasta el momento no se ha publicado un comunicado oficial, por lo que en una de esas hasta los echan para atrás.