En imágenes: El homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, a 20 años de la tragedia

Este 11 de septiembre se cumplen 20 años de uno de los sucesos más dolorosos e impactantes que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Sí, hablamos del atentado a las Torres Gemelas, un acontecimiento que cambió para siempre la historia de EU y en el cual casi 3 mil personas perdieron la vida de manera trágica.

Dos décadas después muchos aún recuerdan con claridad las imágenes en vivo que se transmitieron en la televisión; el impacto de ver cómo dos aviones comerciales –secuestrados por un grupo terrorista de Al Qaeda – se estrellaban contra los edificios del World Trade Center en Nueva York, y la desesperación de la gente por huir del lugar.

A 20 años de la tragedia del 11 de septiembre en Estados Unidos

Minutos más tarde otro avión se estrelló en la sede del Pentágono, ubicada en Washington, y otro más terminó en un campo cerca de Shanksville, en Pensilvania, esto luego de que pasajeros y la tripulación se enfrentaran a los terroristas y evitaran que la aeronave terminara en el famoso Capitolio. Lo sucedido después se convirtió en historia.

Como lo mencionamos al principio, este sábado se cumplen 20 años de la tragedia que dio un giro de 180 grados a la historia de Estados Unidos, razón por la que ciudadanos y autoridades organizaron una serie de actos de conmemoración para recordar a todos aquellos que perdieron la vida durante el 11 de septiembre de 2001.

Se realizaron ceremonias de conmemoración en varios puntos de EU

En la sede del World Trade Center, donde ocurrió el ataque de las Torres Gemelas, la ceremonia comenzó al sonido de la campana del WTC y un desfile por parte de los representantes de servicios de emergencia, quienes portaron la bandera de los Estados Unidos.

A las 08:46 am, hora en la que el primer avión impactó una de las torres del WTC, los asistentes a la ceremonia guardaron un minuto de silencio. Posteriormente Mike Low, papá de una de las azafatas que volaba en el Boeing 767 comercial de American Airlines, dio un emotivo discurso con el que comenzó la lectura de los nombres de las víctimas.

Joe Biden y otros mandatarios estadounidenses estuvieron presentes

En la llamada Zona Cero estuvo presente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, y en compañía de la vicepresidenta de EU, Kamala Harris, se unieron al primer minuto de silencio. En el lugar también se vio a los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, acompañados de sus esposas y primeras damas, Michelle y Hillary.

Y los homenajes del 11 de septiembre se realizaron en varias partes de Estados Unidos

En el WTC de Nueva York también estuvieron presentes algunos músicos. Uno de ellos fue el gran Bruce Springsteen, músico que con guitarra en mano y acompañado de una armónica interpretó la canción “I’ll See You in My Dreams”, una que en el año 20o2 formó parte de su disco de estudio, The Rising, el cual contiene varias canciones alusivas al 9/11.

Por otro lado, el ex presidente de estadounidense, George W. Bush, y su esposa Laura, estuvieron presentes en el memorial de Pensilvania, en donde brindó un discurso para agradecer a quienes ayudaron a salvar vidas ese día y también, recordar a quienes lamentablemente la perdieron durante los ataques del 11 de septiembre.