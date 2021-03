En imágenes: Choque de trenes en Egipto deja 32 muertos y varios heridos

Este día en la región de Sohag, en Egipto, se registró un fuerte choque de trenes de pasajeros, lo cual provocó la muerte de unas 32 personas y más de 100 heridos, de acuerdo con información que dio el Ministro de Salud de este país. Por otra parte, el presidente Abdelfatá al Sisi lamentó los fallecimientos de las personas en este accidente y advirtió que los responsables pagarán por lo que ocurrió.

De acuerdo con información de El País, sobre este choque de trenes en Egipto, específicamente en la ribera occidental del Nilo, a unos 460 kilómetros al sur del Cairo, las autoridades explicaron que sucedió cuando uno de los ferrocarriles embistió a otro que se había detenido en la vía luego de que se activaran los frenos de emergencia.

Después del incidente, más de 30 ambulancias trasladaron a los heridos a varios hospitales cercanos al lugar. Mientras tanto, la ministra de Salud, Hala Zayed, llegó a la zona de Sohag para darle seguimiento a lo que había ocurrido y también para conocer el estado de salud de las víctimas del choque.

Por su parte, el presidente egipcio envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y ordenó a los organismos correspondientes que tomen las medidas necesarias para atender a los heridos. Igualmente aseguró que los responsables pagarán por este hecho: “Recibirá un castigo disuasorio todo aquel que sea responsable de este accidente doloroso, ya sea por negligencia o por corrupción, sin excepción ni demora”, publicó en su cuenta de Twitter.

Este accidente se dio exactamente a las 11:42 horas (tiempo local), cuando el tren 2011 Asuán – El Cairo chocó contra la parte trasera del último vagón del tren 157 Luxor – Alejandría, el cual estaba parado en la vía después de que “desconocidos” que viajaban en el primer ferrocarril activaran los frenos de emergencia, según dijo la Autoridad de Ferrocarriles de Egipto.

Sí, después de que el choque de trenes ocurriera entre las estaciones de Al Maragha y Tahta, se volcaron los dos últimos vagones del tren 157. Por este accidente, la Fiscalía Administrativa ordenó el inicio de “una investigación urgente”, según información de la agencia de noticias egipcia MENA.

🚨#BREAKING| Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt’s Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.#Egypt #Sohag #Africa|#طهطا #سوهاج #مصر pic.twitter.com/FDT2vSBPL3

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021