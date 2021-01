Incendio en el Serum Institute of India (mayor productor de vacunas en el mundo) deja varios muertos

La tarde de este 21 de enero —allá en India—, un incendio de gran escala sorprendió a la población de Manjri, sobre todo porque se registró en las instalaciones del mayor fabricante de vacunas en el mundo: el Serum Institute of India… donde lamentablemente al menos cinco personas perdieron la vida.

Esta información la dio a conocer el alcalde de Pune, Murlidhar Mohol, en declaraciones a medios —por el momento, se sabe que las personas fallecidas eran trabajadores de esta planta del Instituto, dedicado a la producción de vacunas y, de hecho, considerado como el mayor productor en el mundo.

A massive fire broke out at a plant of Serum Institute of India in Manjri area of Pune. 8 fire tenders on the spot. Oxford-AstraZeneca’s COVID vaccine Covishield is manufactured by @SerumInstIndia However production of Covishiled was not being carried out at Manjri plant. pic.twitter.com/gRlrUCAYeu

— Sanjay Bragta (@SanjayBragta) January 21, 2021