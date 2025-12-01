Lo que necesitas saber: Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 151 personas pero, lamentablemente, se espera que la cifra aumente, conforme siga el retiro de escombros.

De acuerdo con los reportes, los 13 detenidos podrían ser acusados de homicidio por haber tenido que ver en el incendio de un complejo habitacional que provocó la muerte de 151 personas .

Incendio en apartamentos en Hong Kong // Foto: Getty Images

La Policía de Hong Kong fue la que informó de la detención de los 13 sospechosos. Hasta el momento, la principal línea de investigación que apunta a los detenidos es la de un incendio provocado por irregularidades en la construcción de los edificios.

Según reportan medios internacionales, entre los 13 detenidos se encuentran los directores y un ingeniero consultor de la empresa que se encargó de la construcción de los edificios.

Incendio en apartamentos en Hong Kong // Foto: Getty Images

Las investigaciones que han realizado las autoridades de Hong Kong arrojan que la malla en los andamios alrededor de los edificios no cumplían con los estándares ignífugos, es decir, no cumplían con la característica de no inflamarse o propagar las llamas.

Autoridades también detuvieron a joven que pidió investigar a funcionarios

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, señaló que se tomaron muestras de la malla de múltiples ubicaciones de los siete edificios que se incendiaron. Se encontró que siete de 20 muestras no cumplían con los estándares.

Además de personas involucradas no intencionalmente en el incendio, las autoridades de Hong Kong también han detenido a personas que piden justicia.

De acuerdo con The Guardian, el pasado sábado 29 de noviembre se aprehendió a Miles Kwan, un joven que hizo una petición online para exigir que las autoridades garanticen apoyo a las víctimas, así como rendición de cuentas de funcionarios que estarían involucrados por actos de corrupción.

Medios locales indican que, aunque las autoridades no confirmaron el arresto, se vio que el joven salió de la comisaría este 1 de diciembre. Según los reportes, se le acusó de “intención sediciosa”.