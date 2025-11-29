Lo que necesitas saber: El fuerte incendio ocurrió en un gran complejo residencial en el distrito Tai Po de Hong Kong, el miércoles 26 de noviembre cerca de las 3 de la tarde hora local.

El mundo entero está al pendiente de Hong Kong, pues un fuerte incendio en un complejo de apartamentos ha dejado al menos 128 muertos y cientos de desaparecidos.

Incendio en apartamentos en Hong Kong // Foto: Getty Images

Incidente se generó en complejo residencial de Hong Kong

El fuerte incendio ocurrió en un gran complejo residencial en el distrito Tai Po de Hong Kong, el miércoles cerca de las 3 de la tarde hora local.

La situación fue muy distinta a los incendios que se suelen registrar, pues 7 de las 8 torres de 31 pisos de altura que componen el complejo fueron envueltos en llamas en cuestión de minutos.

Y los edificios no son taaan viejos, pues fueron construidos en 1983… pero estaban en proceso de renovación (mucho ojo con el dato).

Incendio en apartamentos en Hong Kong // Foto: Getty Images

¿Qué causó el devastador incendio?

La situación apenas se ha podido controlar, por lo que se desconoce la causa que originó el incendio… aunque de acuerdo con una investigación preliminar, la velocidad con la que se propagó fue inusual.

De momento, las autoridades han arrestado a tres personas por sospecha de homicidio involuntario, pues dos de ellos son directores de una empresa de construcción y el otro un consultor de ingeniería. Esto debido a las supuestas acciones o falta de ellas que tuvieron ante el incendio.

Incendio en apartamentos en Hong Kong // Foto: Getty Images

Renovación de edificios pudo haber intensificado el incendio

Como ya te adelantábamos, los apartamentos estaban siendo renovados y las autoridades no descartan que la rápida propagación del fuego se haya causado por este motivo.

Y es que los bloques de torres están cubiertos de andamios de bambú y mallas verdes, además de la malla, láminas de plástico y hasta poliestireno que usaban para la renovación, lo que pudo haber ayudado a las llamas a viajar de un edificio a otro.

Incendio en apartamentos en Hong Kong // Foto: Getty Images

Gravedad del incendio y lo que pudo haber salvado vidas…

Sin duda la situación que se vivió en Hong Kong ha sido devastadora. Tanto que es el incendio con más muertes en al menos 63 años, siendo clasificado como “alarma nivel cinco”, el más alto en gravedad.

De acuerdo con el último reporte de las autoridades, se han registrado 128 personas sin vida, más de 44 personas sin identificar y al menos 150 desaparecidos. Durante los trabajos para controlar el fuego participaron más de 800 bomberos, unos 400 policías, más de 120 carros de bomberos y al rededor de 57 ambulancias.

Aún no está claro lo que causó el fuego y el incidente dará de que hablar por mucho rato. Pero de lo que ya se habla son de algunas cosas que pudieron haber ayudado a evitar la magnitud de la tragedia.

Desde materiales de construcción de mala calidad hasta mangueras cortas que según medios locales no podían alcanzar los pisos de arriba. Además, está circulando la versión de algunos residente en la que afirman que las alarmas contra incendios no se activaron.

Bombero Ho, uno de los héroes en el incendio en Hong Kong

En medio de la tragedia es importante reconocer las rápidas acciones de los equipos de emergencia para tratar de apagar las llamas. Pero quien se ha llevado el respeto de todo el mundo ha sido el bombero Ho Wai-ho.

El bombero de 37 años acudió al complejo de apartamentos para atender la situación, combatiendo las llamas en la planta baja… hasta que sus compañeros perdieron contacto con él.

Ho fue encontrado por sus compañeros mientras se encontraba desplomado en el vestíbulo de uno de los edificios y, de acuerdo con algunos testigos, tenía muchas quemaduras en el rostro. Debido a sus lesiones, fue trasladado de urgencia a un hospital donde minutos después perdió la vida.

En redes sociales, uno de sus compañeros compartió una imagen de Ho Wai-ho, acompañado de la frase “Por favor, recuerden el rostro del héroe”…

Bombero Ho Wai-ho // Foto: Redes sociales

Inician tres días de luto… y las investigaciones continúan

Mientras continúan los trabajos de investigación para conocer lo que ocasionó el incendio y la búsqueda de personas desaparecidas, este sábado las autoridades de Hong Kong iniciaron el primero de tres días de duelo.

Primero, se guardó un minuto de silencio frente a la sede del gobierno y tanto las banderas de Hong Kong como de China ondeaban a media asta. Además, miles de personas acudieron a las inmediaciones de las torres para dejar flores y mensajes de despedida.

Mientras equipos especializados recorren las zonas menos dañadas en búsqueda de personas, en distintos puntos de la ciudad se habilitaron centros de identificación.