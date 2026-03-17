Lo que necesitas saber: Pemex confirmó que lamentablemente cinco personas perdieron la vida.

Desde la mañana de este martes, en redes sociales comenzaron a circular imágenes sobre un incendio en la refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bocas, Tabasco. Así que acá te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Incendio en refinería de Pemex // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

Incendio al exterior de la refinería en Dos Bocas

Pemex informó cerca de las 8 de la mañana que el incendio registrado a las 6:00 horas alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca ya había sido apagado.

“Las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería se encuentran sin afectaciones y en condiciones operativas normales“, se lee en su comunicado.

Incendio en refinería de Pemex // Foto: Redes sociales (captura de pantalla)

¿Por qué ocurrió el incendio?

Pemex informó que el incendio ocurrió debido a la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales

“Las fuertes lluvias ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación“, compartieron.

Aunque aún no queda del todo claro que fue lo que pasó. La secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, informó que, según el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca, el incendio habría ocurrido por la caída de un rayo.

Pemex confirma que 5 personas murieron

Además, en redes sociales comenzó a circular información sobre el posible fallecimiento de algunas personas… algo que después fue confirmado por Pemex.

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex“, se lee en su comunicado.

De momento las autoridades solo informaron que se encuentran brindando atención a las personas lesionados y están trabajando para determinar las causas del incidente.