Al menos 5 incendios se registran en Tijuana por los fuertes vientos

Debido en gran parte a los Vientos de Santa Ana, en las últimas 24 horas se han registrado varios incendios en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California. Aproximadamente a las 2 de la tarde de este 3 de diciembre inició un incendio en pastizales sobre el bulevar Fundadores, cerca de una empresa maquiladora.

Desde la madrugada el Cuerpo de Bomberos trabaja en la contención de incendios que se propagan rápidamente por los fuentes vientos que se registran y que ya han dejado importantes afectaciones.

La madrugada de este jueves, exactamente a las 00:00 horas, se reportó a los bomberos un incendio en la colonia Cumbres del Rubí. El saldo hasta el momento es de una persona muerta, más de 70 personas afectadas que tuvieron que ser evacuadas y aproximadamente 35 viviendas quemadas.

Poco tiempo después se inició un fuego en el Parque Industrial Nodrika dentro de una fábrica de muebles en donde los daños se reportan como totales. Otro se reportó en una fábrica de cajas de cartón, en el Parque pacífico 2. Además los bomberos acudieron a atender un incendio en el Ejido Ojo de Agua y en el fraccionamiento Miramar, del Cañón del Matadero.

Se trata de vientos muy secos comunes en el sur de California, en Estados Unidos, y en el norte de Baja California, en México. Esto especialmente durante el otoño y a principios de invierno.

A Red Flag Warning is in effect from 6 PM this evening to 10 PM Sat for most inland areas. Strong winds and very low relative humidity values will lead to widespread critical fire weather across SoCal. https://t.co/tVjwctaZfT

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) December 2, 2020