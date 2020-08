¿Y la sana distancia? Indignación en España por corridas de toros en plena pandemia

El domingo en Huelva, España, regresaron las corridas de toros como parte de las Colombinas 2020. Sin embargo, además de la indignación que causa esta actividad por si sola, también muchos españoles han mostrado su molestia por la cantidad de personas que asistieron en plena pandemia de COVID-19, sin siquiera respetar la sana distancia.

¿Qué es lo que pasó en esta ciudad española?

En la Plaza de Toros de La Merced, en Huelva, se dio la primera corrida de la Feria Taurina Colombinas 2020, sin tomar en cuenta que aún hay brotes de coronavirus en España y que la pandemia no ha terminado en todo el mundo.

Por esta razón, este evento se ha envuelto en polémica porque además no se tomaron las medidas necesarias, como la llamada sana distancia que debe respetarse para evitar algún contagio de COVID-19. Pero lo que más indignó a los españoles, fue la gran cantidad de personas que asistió a la plaza de toros.

¿Cuáles son algunas de las reacciones ante este evento en España?

Tras estas corridas de toros, en Twitter han comenzado a circular imágenes acompañadas de mensajes cuestionando y criticando este evento en el que claramente no existió la sana distancia.

Estamos todos adaptando nuestras vidas a la nueva normalidad y dejando de salir de fiesta y hacer planes para que se permita esto, la plaza de toros de Huelva a rebosar de gente, a ver si abandonamos de una vez las tradiciones asesinas y nos concienciamos de una vez pic.twitter.com/THGT9Zka4X — (@josegnzq) August 2, 2020

Veo lo de Huelva y solo me vienen insultos y tacos a la cabeza, pero me los callaré. No sabemos luego por qué nos va mal en esta pandemia. Me da igual que sea por toros o por otra cosa, pero lo flipo, de verdad. pic.twitter.com/hNrEfMzh6j — Miguel AndrésCastaño (@yomacyo) August 3, 2020

¿Ya respondieron algo los organizadores o autoridades españolas?

De acuerdo a varios medios españoles, ni la empresa que organizó estas corridas de toros, Espectáculos Taurinos La Merced, ni el ayuntamiento de Huelva o alguna otra autoridad española ha dado alguna explicación de lo que ocurrió en este evento que ha causado mucha polémica en redes sociales.

Recordemos que España tiene hasta el momento 297 mil casos positivos de COVID-19, 150 mil personas recuperadas, pero también casi 30 mil muertes a causa de esta enfermedad que aún genera nuevos brotes en el país ibérico.

*Con información de Marca, La Sexta y Heraldo