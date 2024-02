Que qué pasó: INE pide a Canal Once que no le eche porras a Sheinbaum

Lo que necesitas saber: Previo al arranque de las meras elecciones, el INE le mandó un mensaje a Canal Once para que no favorezca a Sheinbuam.

Previo al mero arranque de las elecciones 2024 —que será este 1° de marzo—, el INE le mandó un mensaje a Canal Once para que lleve a cabo una cobertura equitativa y no le ande echando porras a Claudia Sheinbaum, después de que el PRI y PAN se quejaran.

Este llamado del INE es importante porque va para la televisión pública mexicana que, aunque pertenezca al IPN, un organismo desconcentrado de la SEP, tiene muy buena presencia en el país. Además de que se trata de un canal institucional.

INE pide a Canal Once que no le eche porras a Sheinbaum

Para no hacer largo el cuento, les platicamos que el INE mandó este mensaje a Canal Once después de que el PAN y PRI se quejaran de que este medio llevó a cabo una cobertura inequitativa de las actividades de Claudia Sheinbaum y su candidata Xóchitl Gálvez.

Señalando que el monitoreo de medios reveló más valoraciones negativas hacia la candidata del PRI, PAN y PRD.

La queja de estos partidos también fue contra Morena y la mismísima Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, como el periodo del monitoreo de precampañas ya pasó y no hay pruebas de que Canal Once volvió a incidir en esa cobertura inequitativa, el INE decidió no aplicar medidas cautelares, aunque eso sí, mandó esta especie de jalón de orejas y primera llamada para este importantísimo medio de la televisión mexicana.

Y sólo para ir calando, de acuerdo con el monitoreo del INE, realizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León; en los medios públicos se encontraron 39 valoraciones negativas hacia los/las aspirantes a la presidencia. 33 fueron para Gálvez, 4 para Sheinbaum y 2 para Samuel García, quien después se bajó de la contienda.

