Sin marcha atrás: INE confirma multa de 28 mdp a MC por aportaciones a Samuel García

Pues nada, acá con la novedad de que Samuel García no se salva de la multa que el Instituto Nacional Electoral le impuso desde el pasado 22 de julio por las presuntas aportaciones ilegales que recibió en su campaña para ser gobernador de Nuevo León.

El INE ya ratificó la multa contra Movimiento Ciudadano

Lo decimos porque aunque el Tribunal Electoral había ordenado quitar la multa de 28 millones de pesos contra Movimiento Ciudadano por el caso (al menos mientras se hacía una investigación más a fondo porque, según el Tribunal, el INE tomó la decisión con muy pocos argumentos), la multa finalmente se confirmó este viernes tras una sesión del Consejo General del Instituto.

Por medio de un comunicado, el INE confirmó la multa en contra de Movimiento Ciudadano:

“…el Consejo General del INE confirmó la multa que había sido impuesta a Movimiento Ciudadano de 28 millones 53 mil pesos por la obtención de recursos en beneficio de la candidatura del entonces candidato al cargo de Gobernador de Nuevo León, Samuel García, por parte de las personas morales: Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C; Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C; y, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.”.

Para entender la multa contra Movimiento Ciudadano por culpa de Samuel García, hay que remontarse a los tiempos en que estaba en campaña para ser el nuevo gobernador de Nuevo León. Cosa que si bien logró, al paracer lo hizo con cierta ayuda poco clara de algunos familiares suyos.

Así estuvo el caso de Samuel García y las aportaciones irregulares a su campaña

De acuerdo con indagatorias que hizo el INE tras las elecciones del pasado 6 de junio, resulta que se habría presentado una triangulación de recursos que se destinaron a la campaña de Samuel García. El monto total de dichas aportaciones fue de 14.2 millones de pesos.

El caso es que el INE detectó que el billete no venía del patrimonio de sus familiares, como para al menos argumentar que no había nada raro detrás de la aportación. El dinero pertenecía a tres empresas (las antes mencionadas) y pues eso no vendría siendo muy legal que digamos porque está prohibido que empresas financíen a partidos políticos.

Por ahora ni Samuel García ni el partido han salido a decir algo sobre esta multa (mucho menos Mariana Rodríguez en Instagram). Pero bueno, con eso de que el gobernador electo ve a Monterrey con potecial para ser nuestro Silicon Valley, quizá la cantidad que le piden as u partido le resulte… menor.