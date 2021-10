Por inundaciones, Línea A del Metro suspende servicio en varias estaciones

Desde ayer, domingo 3 de septiembre, el servicio de la Línea A del Servicio de Transporte Colectivo Metro estaba suspendido en casi mitad de línea… Pues bueno, las lluvias de la noche-madrugada no ayudaron y la cosa sigue igual (o peor).

Por medio de sus redes sociales, el Metro informó que el servicio de la Línea A sigue en pausa. No en todas las estaciones, pero sí en varias. “Nomás” de Peñón Viejo a terminal La Paz. De estación Guelatao a Pantitlán el servicio es regular.

De acuerdo al comunicado del Metro, la suspensión del servicio se debe a la acumulación pluvial (inundaciones, pa’ la banda) que hay en los exteriores de las instalaciones de la Línea A…. seeeee, en los exteriores.

Bueno, eso no se le puede negar al Metro: Cuando llueve, en la zona de la avenida Ignacio Zaragoza, parece que se tapan todas las coladeras y el agua no tiene para dónde irse. Sin embargo, bien que las vías del Metro también acaban encharcadas (recordemos que casi toda la Línea A da al exterior, no viaja por túneles subterráneos).

¿Y la Línea A echa la mano con algún transporte alterno?

Usualmente, así sería. No obstante, desde que ayer se dio el primer aviso de que la Línea A nomás no iba a dar servicio completo, los del Metro se hicieron güeyes y no dijeron nada respecto a echar trolebuses o algo para completar el viaje.

Al parecer, ahora es la misma situación. Así que lo único que se recomienda es “Toma previsiones”, porque encontrar transporte en la zona va a estar imposible.

Aunque, por el momento, la Línea A es la única ruta del Metro que presenta afectaciones que han llevado a suspender el servicio en varias estaciones, acuérdense que las lluvias hacen que los recorridos de trenes sea lento.

Ayer por la noche, el Metro avisó que debido a las lluvias, el avance de trenes se había afectado en varias líneas. Poquitas… nada más en la L2, L3, L4, L5, L8… y, claro, también en la Línea A… pero también en la Línea B. “Toma previsiones”, fue la única recomendación de los responsables del Metro.

Y eso que no estuvo tan rudo como en Querétaro: