Investigan violenta "novatada" a joven de 17 años en CEDEM de Cajeme

Terrible situación la que se registró en el Centro de Estudios de Educación Militarizada (CEDEM) ubicado en Cajeme, Sonora. Alumnos de ese lugar amarraron, golpearon y humillaron a un joven de 17 años, supuestamente como parte de una novatada.

Exhiben “novatada” en CEDEM de Sonora

Fue a través de redes sociales donde se difundió el video de la forma en cómo es tratado el joven de 17 años. Otros estudiantes lo tiran al suelo, le amarran los pies y manos, le quitan sus tenis e intentan amarrárselos al cuello; incluso uno de ellos lo somete poniéndole la rodilla en el cuello, una acción que puede resultar mortal (casos como el de George Floyd, o la muerte de una mujer sometida por la policía en Tulum, son ejemplos terribles de eso).

Y lo más grave es que lo metieron dentro de una llanta, para luego dejarlo caer por una pendiente. Al final del video (que acá no vamos a compartir porque son imágenes muy fuertes y denigrantes) se observa cómo el joven está inconsciente, amarrado y dentro de la llanta, mientras los estudiantes que lo maltrataron tratan de que reaccione.

La madre del joven agredido denunció la violenta “novatada”

De acuerdo con la denuncia, la “novatada” sucedió el lunes 7 de abril, y sí, fue al interior de las instalaciones del CEDEM de Cajeme.

La madre del joven fue quien denunció los hechos, según relató en entrevista con InfoCajeme. Asegura que el director del Centro le dijo que solo se había tratado de una novatada, lo cual considera normal, y que no debía denunciar; incluso la felicitó porque su hijo “aguantó bien todo, no gritó y no hizo un show” (¡Qué diablos!).

Obviamente la madre y padre del joven no se quedaron así y presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sonora, dependencia que inició una investigación al interior del plantel inmediatamente.

“Se solicitó información a la escuela para determinar si existen protocolos de disciplina que justifiquen o regulen este tipo de conductas. Se canalizó al menor a la Unidad de Atención a Víctimas para brindarle atención psicológica especializada y garantizar su bienestar emocional, además se realizó una certificación médica para documentar las lesiones físicas sufridas por el menor”, indicó la FGE estatal.

CEDEM de Cajeme condena lo ocurrido y promete expulsar a los responsables

Fue hasta que se viralizó esta terrible historia, cuando el CEDEM de Cajeme finalmente salió con un comunicado para condenar lo sucedido.

“Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la formación de jóvenes en un ambiente seguro, donde prevalezcan el respeto, la disciplina y el compañerismo. Las acciones disciplinarias correspondientes ya han sido iniciadas conforme a nuestro reglamento, en los responsables directos e indirectos del acto”, indicaron.

La FGE sigue con las indagatorias mediante entrevistas, por lo que además de las sanciones internas, podría haber alguna medida de parte de la autoridad estatal. Y ojalá así sea.