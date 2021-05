Foto: El Botti ¡Qué pase… ¿la presidenta del DIF?! Invitan a Laura Bozzo a la política en Veracruz May 11th, 12:13pm May 11th, 12:14pm Jefferson Gutierritos Aquí nos tocó vivir

¿Y cómo son las elecciones en tu país? Pues… ¿Se acuerdan de Paolo Botti, participante del programa la Academia, actor conductor y cantante? Bueno pues a finales del pasado mes de abril Luis Armando Lozano Acosta (su nombre real) se registró como candidato a la presidencia del municipio de Paso de Ovejas, en Veracruz, de la mano del PES.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el candidato anunció la invitación a la conductora peruana Laura Bozzo para que sea presidenta honoraria del DIF en el municipio en caso de que gane las elecciones.

No, ojalá fuera broma.

El candidato del PES explicó que como admira mucho a la conductora y sabe que es una “persona valiente y muy humanitaria“, la invitó a integrarse a esta labor que es muy importante para llevar al progreso al municipio.

“Y yo soy de las que me gustan las cosas pequeñas, o sea a mi me gustaría mucho poder armar guarderías ahí, trabajar con las madres solteras, con los niños abandonados. Sí, a mi me gustaría pero vamos a evaluarlo“, afirmó Laura Bozzo.

Paolo Botti

Como lo mencionamos anteriormente, Luis Armando Lozano Acosta se registró como candidato a la presidencia municipal de Paso de Ovejas en Veracruz, el pasado 25 de abril.

De acuerdo con el diputado local y presidente estatal del PES en Veracruz, Gonzalo Guízar Valladares, la candidatura del también conocido como Paolo Botti es una muy buena noticia para “animar a los ciudadanos del municipio” a impulsar un cambio a favor de la vida de todos.

Foto: PES

Luis Armando fue integrante de la sexta generación de La Academia en 2008, después de lo cual comenzó a conducir programas e incluso fue acusado por su empareja de golpearla, aunque posteriormente los cargos fueron retirados.