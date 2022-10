Una nueva masacre se reporta en lugares donde se supone que la gente va a divertirse. Ahora fue en Irapuato, una de las ciudades de Guanajuato que más ha azotado la violencia en los últimos meses.

El ataque en el bar “El Pantano” (algunos medios indican que también se la conocía como “El Texano”) de Irapuato se registró el sábado, alrededor de las 20:00horas. De acuerdo con diversos medios, un grupo de personas encapuchadas arribó al local ubicado en las afueras de la ciudad guanajuatense y abrió fuego contra clientes y personal, sin ningún tipo de distinción.

Foto: @GtoInforma ·

De acuerdo con El País, las víctimas del ataque fueron seis hombre y seis mujeres. Al menos tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales bajo el código rojo.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron dispositivos de vigilancia en toda la ciudad.

“De inmediato, se realizó un operativo para la búsqueda de los presuntos responsables que se mantiene con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de México”, indica el comunicado de las autoridades de Irapuato.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

A más de 24 horas de los lamentables hechos, no hay más información sobre lo sucedido en Irapuato. Al parecer, los operativos no rindieron frutos y, hasta el momento, no hay personas detenidas por el ataque al bar de Irapuato.

Las autoridades no han dado más datos y tampoco apuntan cuál sería el móvil del ataque.

Al respecto también se pronunció el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez. “Se dará puntual seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables de este reprochable hecho”, aseguró el mandatario.

Foto: Cuartoscuro.

Esta masacre se da a pocas horas de que, en la ciudad vecina de Guanajuato, se inauguró la 50 edición del Festival Cervantino.

“Estamos listos para hacer la mejor celebración de nuestra historia, de éste que es el Festival más importante de Iberoamérica y uno de los más importantes del mundo”, aseguró el gobernador en la ceremonia de inauguración realizada en la ciudad ubicada a sólo 50 kilómetros de Irapuato.