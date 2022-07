El pasado 10 de julio, al señor Isidro Cano Jiménez se le antojó un helado y salió a comprarse uno del carrito ambulante que pasaba por calles del municipio de Nezahualcóyotl (Ciudad Neza), en el Estado de México, aunque mientras esperaba que lo atendieran lo atropellaron. Ahora las autoridades locales no responden mientras el culpable se fugó, a pesar de que ya saben su identidad y de que estaba en aparente estado de ebriedad.

A Isidro lo atropellaron y las autoridades de Neza no responden

Como les contábamos, hace más o menos dos semanas, el señor Isidro salió a comprarse un helado en la calle Lago Valencia, en la colonia Ciudad Lago de Ciudad Neza, pero mientras esperaba que lo atendieran lo atropellaron.

Sí, como se puede observar en un video de una cámara de seguridad que compartió su hijo Daniel en Twitter, fue un vehículo color azul modelo Volkswagen Golf GTI Mk II que conducía una persona identificada como Christopher N y que además estaba presuntamente en estado de ebriedad.

Y es que aunque no golpeó directamente al señor Isidro, sí impactó contra un automóvil Toyota color rojo que estaba estacionado a un lado de la calle y que después pegó contra él, prensándolo y afectando principalmente una de sus piernas cuando intentaba protegerse.

Foto: Captura de pantalla – Video cortesía de la familia Cano.

Al caer al suelo, vecinos y otros testigos llamaron a una ambulancia y a la policía, mientras que el conductor del Golf se bajó del carro con su acompañante para empujarlo hasta su casa, la cual estaba a 50 metros más o menos.

Eso sí, varias personas no dejaron que lo hiciera y al final dejó su carro. Sin embargo, al ver que llegaban las patrullas, se fugó a su domicilio y entró con ayuda de sus padres. Aunque muchos ya habían identificado al culpable de atropellar al señor Isidro, las autoridades de Neza no entraron para detenerlo.

Foto: Cortesía de la familia Cano.

Entre problemas médicos y con las autoridades de Neza

En un inicio, Isidro fue trasladado al hospital Gustavo Baz, en el Bordo de Xochiaca, donde le dieron los primeros auxilios. Todo parecía marchar bien hasta que les indicaron a sus familiares que no podían darle la atención necesaria por la falta de un ortopedista.

Por esta razón, lo llevaron al siguiente día al servicio de urgencias del Hospital de Balbuena. Pero como ocurrió antes, la atención que recibió no fue la adecuada y tuvieron que ingresarlo a urgencias de una clínica particular en Bosques de Aragón, lo que orilló a su familia a buscar el dinero necesario para pagar la atención médica y por lo que pidieron ayuda en redes sociales.

Foto: Cortesía de la familia Cano.

A la vez de que pasaba todo esto, Jessica Cano, hija del señor Isidro, fue al MP conocido como la La Bola para comenzar la carpeta del caso de su papá.

“En primera instancia me fue negado poder rendir mi declaración y me mandaron al MP ubicado en el palacio municipal de Nezahualcóyotl, donde nuevamente me enviaron de regreso a La Bola, una vez ahí a las 4:30 am me tomaron la declaración no dejándome iniciar una nueva demanda sino mas bien integrando la declaración a la carpeta existente que inició el dueño del vehículo afectado“, nos comenta Jessica.

Foto: Cortesía de la familia Cano.

Ningún médico legista ha revisado al señor Isidro

En la clínica privada, el señor Isidro permaneció dos días en observación y una noche más para vigilar que no existiera síndrome compartimental, lo que podía causar que perdiera su pierna.

Sería el pasado 12 de julio que lo darían de alta con indicaciones de que debía seguirse monitoreando el estado de su pierna. “Cabe aclarar que hasta la fecha ningún médico legista ha revisado a mi papá y no hemos tenido ningún tipo de llamamiento por parte de las autoridades para darle seguimiento al caso”, agrega Jessica Cano.

Foto: Cortesía de la familia Cano.

Las lesiones que presenta su papá es fractura del peroné derecho y fisura del tobillo de la misma pierna. De hecho, el tiempo que tomará en soldar el hueso será entre 8-10 semanas y después necesitará rehabilitación.

“Todos los gastos que el accidente ha generado han corrido por parte de la familia ya que Isidro trabaja en la albañilería por lo cual no cuenta con una incapacidad laboral o seguro social”, explica su hija y agrega que lo que piden a las autoridades de Nezahualcóyotl es que agilicen los procesos y se encuentre al responsable para que haga la reparación de los daños.

¡Mi papá ya está en casa!

Y de todo corazón les agradecemos a cada uno de los que nos ayudó compartiendo o donando, incluso con oración.

Estamos esperando que a través de las consultas de seguimiento vaya mejorando y esté listo para rehabilitación.

