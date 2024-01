Lo que necesitas saber: Israel acusó a la UNRWA, agencia de la ONU para refugiados palestinos, de tener empleados que ayudan a Hamás. La agencia despidió a esos empleados, pero aún así varios países dejarán de ayudarlos económicamente

Varios países tomaron la decisión de dejar de financiar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés). Lo hacen ante las investigaciones contra diversos empleados de la misma por la sospecha de que participaron en los ataques de Hamás contra Israel que desataron el conflicto actual.

¿Qué pasó para llegar a esto? Vayamos poco a poco para entender esta noticia.

Refugiados palestinos en la UNRWA / Foto: Getty

¿Qué es la UNRWA?

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina ayuda a por lo menos 2 millones de refugiados palestinos. Se creó en 1949 para ayudar a las personas que sufrieron los estragos de la guerra árabe-israelí de 1948.

Alimentación, salud, educación y servicios sociales, son las áreas en las que ayuda la UNRWA a refugiados palestinos. Cuenta con 58 campos de refugiados en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén oriental, Jordania, Líbano y Siria.

Por todo eso resulta tan delicado que varios países dejen de ayudar económicamente a la UNRWA.

La UNRWA ayuda a refugiados palestinos con alimentos / Foto: Getty

¿Por qué están dejando de financiar a la UNRWA?

Como decíamos antes, 12 empleados de la UNRWA están siendo investigados por presuntamente haber colaborado en el ataque del 7 de octubre. Ese día Hamás entró a Israel y tomó a decenas de rehenes; tras ese hecho, Israel comenzó los bombardeos en la Franja de Gaza, conflicto que sigue escalando por la participación de Irán, Líbano, Yemen y Estados Unidos.

Según informa la BBC, Israel entregó información a la UNRWA sobre la participación de sus empleados en el ataque, desde maestros de las escuelas para refugiados palestinos (las cuales han sido blancos de bombardeos), hasta un trabajador que habría prestado su casa para el secuestro de los rehenes.

Escuela de la UNRWA / Foto: Getty

¿Qué hizo la ONU con los empleados acusados de ayudar a Hamás?

Cabe mencionar que al ser una Agencia de Naciones Unidas, la ONU no se ha hecho de la vista gorda en este caso. Antonio Guterres, su secretario General, ordenó una investigación inmediata y despedir a los empleados involucrados.

Philippe Lazzarini, responsable de la UNRWA, confirmó que se abrieron investigaciones contra los empleados acusados: nueve fueron despedidos, uno murió y aún se desconoce la identidad de los otros dos.

Empleados de la UNRWA / Foto: Getty

Estados Unidos aplaudió la rápida reacción de la UNRWA y la ONU, pero aún así decidieron suspender su ayuda financiera a la Agencia. ¿Cuál será el impacto de esto? Según la propia UNRWA, Estados Unidos aportó el 29.3% de los recursos totales de la Agencia en el 2023.

La lista de países que dejarán de financiar a la Agencia para los Refugiados de Palestina

La suspensión del financiamiento para la Agencia de refugiados palestinos es temporal, pero Estados Unidos anunció que podría controlar con mayor rigor la entrega de dinero a la misma una vez que vuelva a dar su apoyo económico.

Lo peor es que, en días siguientes, más países se unieron a esa decisión. Hasta el momento son nueve los países que dejarán de financiar a la UNRWA:

Estados Unidos

Canadá

Australia

Italia

Reino Unido

Finlandia

Países Bajos

Alemania

Francia

Otros países, como Suiza, no suspendieron como tal el financiamiento, puesto que aún no lo habían aprobado. Pero esa aprobación podría frenarse indefinidamente mientras terminan las investigaciones al interior de la UNRWA.

Refugiados palestinos en la UNRWA / Foto: Getty

La respuesta de la ONU tras la suspensión al financiamiento de la UNRWA

Luego de la decisión tomada por los distintos países, la ONU hizo un llamado a no olvidar a los refugiados palestinos. Pidió no catalogar a toda la UNRWA como una organización terrorista. Recordó que ésta tiene hasta 30 mil empleados y 2 millones de personas bajo su resguardo, por lo que no considera justo “castigarlos” por lo que hicieron sólo 12 personas.

La UNRWA ayuda a refugiados palestinos con alimentos / Foto: Getty

“2 millones de civiles en Gaza dependen de la ayuda de la UNRWA, pero la financiación actual no le permitirá cumplir con todos los requisitos para apoyarlos. Los presuntos actos de estos miembros del personal deben tener consecuencias, pero las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para la UNRWA no deberían ser penalizados”, expresó el secretario General de la ONU en un comunicado.

Escuela de la UNRWA / Foto: Getty

La gran disyuntiva que supone el conflicto entre Israel y Hamás es muy evidente. Por un lado cualquiera podría cuestionar: ¿cómo no apoyar a Israel tras el ataque del pasado 7 de octubre donde fueron secuestradas muchas personas, extranjeros y mexicanos incluidos? Pero por otro lado, ¿cómo olvidar la forma en que Israel ha sometido a Palestina y su gente por décadas?

El mundo está dividido como pocas veces por esta situación (ahí tienes historias como la de una sudadera con una sandía que se volvió símbolo para Palestina, por poner un ejemplo). Dejar de financiar a la UNRWA parece otro caso que nos pone en medio del problema.

¿Cómo seguir dándole recursos a una agencia que tendría entre sus filas militantes de Hamás? Pero al mismo tiempo, ¿cómo se atreven a abandonar (más de lo que ya los han abandonado) a los millones de refugiados palestinos?

Refugiados palestinos / Foto: Getty

Foto: @ONU_es

