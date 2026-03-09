Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, en esta serie de nuevos ataques han fallecido casi 400 personas, entre ellas al menos 83 niños y niñas y 42 mujeres.

Desde la fundación del Estado de Israel, los conflictos con Líbano han sido constantes y —en la actual guerra entre los ejércitos de Israel y Estados Unidos contra Irán— los ataques contra la República Libanesa también son noticia.

Las razones tienen su raíz en un conflicto histórico que ha crecido a través de las décadas y se ha acentuado en la guerra contra Irán porque en Líbano está Hezbolá o Hezbollah, el partido de Dios o Allah, un grupo político pero también paramilitar aliado financiero, ideológico y militar de Irán.

Foto: Pexels.

¿Por qué Israel está atacando Líbano?

El 8 de marzo de 2026, Israel aseguró que había atacado a comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán en Beirut, capital de Líbano, después de que se avivara —de nueva cuenta— el conflicto entre el ejército israelí y Hezbolá.

Foto: Google Maps.

Y, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Líbano, en esta serie de nuevos ataques han fallecido casi 400 personas, entre ellas al menos 83 niños y niñas y 42 mujeres.

Un poco de contexto

El conflicto entre Israel y Líbano —país que ha recibido una diversidad de comunidades religiosas desde musulmanes, suníes y chiíes, católicos y cristianos— se originó justo en la fundación de Israel como Estado en 1948.

Todo sucedió tras la expulsión de una importante población palestina en la Nakba —el desplazamiento forzado de los palestinos de su país durante la guerra árabe-israelí de 1948.

Líbano, de acuerdo con Amnistía Internacional, recibió a más de 100 mil palestinos y palestinas en campos de refugiados.

Foto: Jo Kassis-Pexels.

Sin embargo, en este país surgieron enfrentamientos entre la comunidad musulmana y cristiana que se fueron a una guerra civil de 15 años entre 1975 y 1990.

Israel y Hezbolá en Líbano

En 1970, la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) llegó a Líbano, cosa que no fue bien vista por Israel que, bajo el argumento de la seguridad, invadió a este país durante 3 ocasiones desde 1978 hasta 2006.

12 años después de la llegada de la OPL a Líbano surgió Hezbolá, un partido integrado por militantes chiíes —la segunda rama o corriente más grande del Islam después de la comunidad sunita y que justo integra el gobierno de la República Islámica de Irán.

De hecho, Hezbolá apareció tras una de las invasiones de Israel en el sur de Líbano y se convirtió en uno de sus adversarios militares más importantes en la zona.

Foto: Pexels.

Con el paso de los años, Hezbolá buscó obtener poder tanto político como militar, ya sea en el Parlamento de Líbano como a través de grupos paramilitares, cercanos a Irán.

Los ataques de Hamás en Israel

Después de los ataques de Hamás en octubre de 2023 contra Israel y la invasión del ejército israelí en Gaza, los enfrentamientos entre Hezbolá e Israel subieron otra vez de tono hasta llegar a 2026, en contexto de los ataques contra Irán.

Y es que tras el bombardeo contra Irán, Hezbolá lanzó misiles contra la ciudad de Haifa en Israel.

A su vez, Israel respondió con otro ataque aéreo y así se han ido los días, siendo la ciudadanía la más afectada porque los ataques han sido en los suburbios de Beirut y, como compartió el Ministerio de Sanidad de Líbano, han causado la muerte de niños, niñas y mujeres.