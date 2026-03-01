El conflicto en Medio Oriente continúa escalando. Ahora, tras los ataques recibidos por Israel y Estados Unidos, Irán respondió con bombardeos en 27 bases militares estadounidenses en diferentes países y objetivos israelíes… todo mientras son amenazados por Trump de usar “fuerza nunca antes vista” si toman represalias.

Ataques de Irán // Fotos: Redes sociales (capturas de pantalla)

Irán bombardea Israel y bases de Estados Unidos en Medio Oriente

Este domingo, Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos en el que murió el ayatolá y líder supremo Alí Jamenei, pues el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de misiles a 27 bases militares estadounidenses en Medio Oriente y en territorio israelí.

Israel alertó sobre la llegada de misiles a su territorio y pidió a la población quedarse en lugares seguros. A la par, en redes sociales se reportaron explosiones en algunas partes de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, países donde existen bases militares estadounidenses.

Esta nueva ola de bombardeos de Irán forma parte de su venganza contra Israel y Estados Unidos, pues anunciaron públicamente que realizarán ataques tan terribles que los harán pedir “clemencia”.

Trump amenaza a Irán con usar fuerza “nunca antes vista”

Como era de esperarse, Donald Trump respondió a esta nueva amenaza de escalada en el conflicto, advirtiendo a Irán de golpearlos con una fuerza nunca antes vista si es que toman toman represalias en su contra.

“Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerza que nunca. Sin embargo, más les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen los golpearemos con una fuerza nunca antes vista“, compartió en sus redes sociales.

Habrá que estar al pendiente si este ataque de Irán a bases militares y territorio de Israel es motivo por el que el presidente de Estados Unidos responda con más ataques en Irán.