Y en Iztapalapa: Repartirán medicamento homeopático para disminuir contagios de COVID-19

Dicen por ahí que “no hay peor intento que el que no se hace”, y considerando que el coronavirus es una enfermedad nueva –y de la que no se conoce mucho–, algunos ya creen que la medicina alternativa podría ayudar a reducir la mortalidad o impacto del COVID-19 en el cuerpo. Y en “algunos” incluimos a las autoridades de la alcaldía Iztapalapa.

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, informó que su administración repartirá 80 mil kits con medicamento homeopático que ayudará a los ciudadanos (o eso dice) a fortalecer su sistema inmunológico y de esa forma prevenir enfermedades respiratorias, así como reducir los contagios de COVID-19 en dicha alcaldía.

La alcaldesa de Iztapalapa repartirá medicamentos homeopáticos para prevenir COVID-19

De acuerdo con Brugada, los kits en cuestión llevan por nombre “Patli” y están conformados por tres medicamentos homeopáticos que fueron desarrollados por la alcaldía Iztapalapa bajo la asesoría del Centro de Medicina Integrativa de la Ciudad de México. Los paquetes se entregarán casa por casa o bien, la gente puede pedirlos a la alcaldía.

“Patli comenzó a ser entregado a vecinas y vecinos de Iztapalapa desde el año pasado, a la fecha suman ya 13 mil 500 los kits entregados”, detalla la alcaldesa al afirmar que el tomar estos medicamentos no afecta cualquier otro tratamiento médico que las personas sigan en la actualidad, y los kits de Patli contienen los números telefónicos de quienes los desarrollaron.

Este kit de medicinas homeópatas fue desarrollado por la @Alc_Iztapalapa bajo la asesoría del Centro de Medicina Integrativa de la Ciudad de México, en 6 laboratorios ubicados al interior de las #UTOPÍAS Papálotl, Atzintli, Teotongo y Olini.#AlcaldíaIztapalapaTrabajaPorTuSalud pic.twitter.com/S9T7fGvwAN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 12, 2021

Y a muchos no les gustó la idea

Varios usuarios no tomaron muy bien el anuncio de la alcaldesa de Iztapalapa. Y es que como sabrán, la homeopatía es un tipo de medicina alternativa que utiliza productos naturales, en lugar de medicinas que convencionalmente nos recetaría un médico, para tratar algunos padecimientos y sin provocar efectos secundarios.

La cosa con los medicamentos homeopáticos es que muchos no logran comprobar su eficacia. Incluso, la mayoría de ellos nunca se han sometido a pruebas que validen si ayudan o no en el tratamiento de enfermedades o padecimientos, por lo que la gente no cree en este tipo de alternativas medicinales.

Cabe destacar que #Patli tiene una finalidad preventiva y es una forma más de apoyar a la población durante la contingencia sanitaria que enfrentamos.

En cada kit están impresos los teléfonos donde la población puede consultar con los especialistas homeópatas cualquier duda. pic.twitter.com/J3hKsYXSvw — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 12, 2021

Piden que asuntos como el COVID-19 se pongan en manos de la ciencia y no de la homeopatía

En el caso del COVID-19, si la medicina convencional y la misma ciencia no ha logrado encontrar un método para disminuir el riesgo de contagio o mortalidad, pues muchos dudan que la medicina homeopática sea una opción más viable y piden a las autoridades que este asunto de salud se lo dejen a los expertos.

Además, piden a Brugada y su administración que mejor ocupen el dinero que se va en este tipo de proyectos para adquirir más dosis de vacunas o bien, para distribuir herramientas como el oxímetro de pulso, que se ha vuelto muy demandado ante los aumentos de contagios por coronavirus en la CDMX, una de las entidades más afectadas por la pandemia a nivel nacional.