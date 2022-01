Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, pospone su boda por brote de COVID

A diferencia de un par de políticos que aplicaron la de “me caso porque me caso” y organizaron la fiesta en medio de los momentos más inciertos del COVID-19 en México —ahí tenemos a Samuel García y Mariana Rodríguez o la exalcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán—, en Nueva Zelanda la primera ministra Jacinda Ardern decidió posponer su boda ante un brote causado por la variante Ómicron.

“No soy diferente a miles de neozelandeses que han sufrido los impactos mucho más devastadores por la pandemia, el más devastador es no poder estar con un ser querido cuando está gravemente enfermo. Eso supera cualquier tristeza que yo tenga”, explicó Jacinda Ardern en una conferencia el 23 de enero.

Ahí, la primera ministra de Nueva Zelanda también anunció nuevas restricciones sanitarias para toda la población, incluyéndola a ella.

La situación era está: Ardern tenía programada su boda con el presentador de tele Clark Gayford para el domingo 30 de enero.

Sin embargo, pese a que Nueva Zelanda se ha puesto las pilas en contener el COVID, los contagios no han desaparecido del todo y regresaron en nueve casos, que se prevé terminen en una alta transmisión entre la población.

Sí, nueve casos vía la variante Ómicron, detectados en una familia que se había lanzado a una boda en la ciudad de Auckland y en una azafata.

‘Such is life’: #NZ PM #Jacinda #Ardern cancels wedding, reintroduces restrictions. By contrast, #Australia PM #ScottMorrison says “Australia must ‘push through’ #Omicron” & “”This is Australia taking wickets with the virus.” https://t.co/lamHQdrwyQ

