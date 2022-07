El “háganle como quieran”, le dicen… Jaime Bonilla, pese a que legalmente está impedido, se hizo presente en el Senado. Según él, sí puede reincorporarse como legislador. Y, es más, ya se reincorporó.

Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no puede volver a ocupar su lugar como senador de la República, ayer el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se presentó a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

“Yo soy senador”, aseguró Bonilla mientras checaba su Tinder (o lo que sea que tuviera en su celular).

“No está el suplente, no vino, yo soy senador mientras que el Senado me lo permita. El Senado me ratificó a mí como senador y por eso estoy aquí”, agregó Bonilla, luego que las reporteras le recordaron que, hasta donde se sabe, pues el puesto lo tiene su suplente… y eso, en dado caso que el Tribunal esté nuevamente analizando su caso y esté próximo a dar otra resolución.

Vámonos atrás en el tiempo para recordar que en marzo Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, anunció que Jaime Bonilla regresaría a ocupar su escaño. Rápido el PAN metió la queja correspondiente ya que se sabe que nadie puede ocupar dos cargos de elección popular de al mismo tiempo. Así que, en teoría, Bonilla perdió su cargo como legislador al rendir protesta como gobernador de Baja California, mientras estaba de licencia como senador.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro

El caso llegó hasta el TEPJF, el cual determinó el 5 de mayo que, efectivamente, Jaime Bonilla no puede reincorporarse como senador. La razón es simple: de los dos huesos que increíblemente ganó, optó por el de gobernador (incluso hasta queriendo extender su mandato).

De acuerdo con Proceso, en una de ésas sí puede darse el regreso de Jaime Bonilla al Senado. Pero el caso está siendo reconsiderado por la Sala Superior. Mientras éste no dé un falló (como bien se lo recordaron las reporteras) debería de estar en el escaño el suplente, Gerardo Novelo (pero háganle entender eso al don).

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Para más desfachatez, Jaime Bonilla insinuó que, pese a que legalmente no es senador, continúa recibiendo el salario del cargo. No es “honorable devengar un salario si no estás trabajando”, dijo. Además aseguró que sigue utilizando la oficina que se le designó en la Cámara Alta y hasta pasa lista.

Al respecto, Sánchez Cordero reveló que le pidió a Bonilla no presentarse a sesión y esperar a que se resuelva la impugnación que metió. Evidentemente no le hizo caso.