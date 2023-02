El expresidente Jair Bolsonaro cada día está más embarrado en la supuesta conspiración armada en contra de Lula da Silva. Ahora las acusaciones vienen de uno de su bando: un senador republicano.

En conferencia de prensa ofrecida en Brasilia, el senador Marcos do Val aseguró que fue invitado por un asesor de Jair Bolsonaro a participar en una conspiración para darle chicharrón (políticamente hablando) al ahora presidente Luiz Inácio Lula da Silva… hecho que el propio Bolsonaro presenció.

“Escuchó en silencio”, aseguró Do Val.

Senador Marcos do Val acusando conspiración contra Lula da Silva / Captura de pantalla

De acuerdo con el senador republicano de Brasil, esto ocurrió todavía en épocas del gobierno de Bolsonaro. Se le pidió participar para que, aprovechando que es cercano del juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes (considerado la máxima autoridad electoral del país), lo grabara haciendo una “declaración comprometedora”. Que dijera cualquier cosa que sirviera para obtener su detención. Según los planes del grupo conspiratorio, la difusión de dicha grabación crearía una crisis institucional que abriría espacio para una posible anulación de las elecciones presidenciales ganadas por Lula da Silva.

Foto: Getty Images

Lo anterior no fue propuesto al senador en una plática de pasillo o algo parecido. Según el legislador Do Val, fue en una reunión celebrada el pasado 9 de diciembre. Fue invitado a dicha reunión – en la que estuvo presente Bolsonaro – bajo la idea de discutir un plan “para salvar a Brasil”.

El responsable de la invitación y de plantear el complot contra el juez, Daniel Silveira, fue detenido hace unos días. De acuerdo con Reuters, la orden de aprehensión la dio el propio juez De Moraes por “desobedecer órdenes judiciales”.

Faoto: Facebook / jairmessias.bolsonaro

Ahora, De Moraes pide al senador Do Val que todo eso que declaró en conferencia vaya y lo cuente ante la policía federal, con el fin de que la información conste en la investigación de la que es blanco Jair Bolsonaro. El expresidente es acusado de tener relación con el ataque a las sedes del gobierno ubicadas en Brasilia… y ahora se podría añadir el intento de impedir el ascenso de Lula da Silva al poder: atentar contra la democracia.

Jair Bolsonaro no ha dicho nada sobre las declaraciones del senador Do Val, las cuales en nada ayudan a apagar las sospechas que ha despertado la solicitud de visa estadounidense que recientemente hizo el expresidente. “Ahhh, pues con razón no quiere regresar a Brasil”, creen muchos.