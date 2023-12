Lo que necesitas saber: Aunque todavía no se sabe bien cuáles serán las primeras acciones de Javier Milei, lo que ya es un hecho es que se recortarán 20,000 millones de dólares del sector público.

Los que votaron para llevar a Javier Milei a ser, contra todo pronóstico, el nuevo presidente de Argentina seguuuuuuro sabían que, con el arribo del ultraderechista, las cosas no iban a cambiar mucho. ¿Verdad?

“No hay alternativa al ajuste, al shock”, acepta Milei

Pues, si no lo sabían, ahora lo saben. Ayer, 10 de diciembre, al asumir como presidente de Argentina, Javier Milei fue claro. Muy claro: “No hay plata” en el país y la situación económica no pinta para mejorar. Al menos, no en los primeros meses… años, mejor dicho. Es más, parece que empeorarán un poco más. Después de eso, podría ser que lo bueno llegará. Pero, quién sabe cuándo pase eso…

“No hay plata. No hay alternativa al ajuste, al shock. Eso impactará negativamente sobre el empleo, el salario y los pobres e indigentes”, advirtió Javier Milei, luego de que Alberto Fernández le cedió el puesto como presidente de Argentina. Un mensaje en el que el “libertario” rompió el protocolo y, en lugar de dirigirse a los legisladores, se plantó y le habló a la ciudadanía que lo acompañó… la cual, pese al negro panorama que se le describió, aplaudió.

Javier Milei, presidente de Argentina / Captura de pantalla

“Esta es la herencia que nos dejan”, lamentó Javier Milei

Javier Milei explicó que el gobierno de Fernández le dejó una inflación del ¡15,000%!.. y, contra eso, no tiene mucho qué hacer. Igual hará como que hace, pero pide que no se tengan muchas expectativas: “Habrá estanflación, es cierto”, reconoció, peeeeeeero dijo que igual y no se notará el cambio, ya que en esa condición se ha vivido en Argentina los últimos 12 años. Entonces, según Milei, la situación económica será la misma que con el kirchnerismo, pero un poco peor… pero, peeeero, peeeeeero, ¿luego?

“Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina”, prometió Javier Milei y, mientras en las bocinas se oía un muy ordenado coro de “Milei, amigo, el pueblo está contigo”, en las cámaras se captaba a personas llorando… y no precisamente de felicidad.

Foto: @JMilei

Habrá recorte de 20,000 millones de dólares del sector público

Javier Milei prometió un “reacomodamiento macro”, el cual implica, entre muchas cosas, un ajuste fiscal en el sector público de 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)… es decir, recortar 20, 000 millones de dólares… este tijeretazo, según insinuó, hará que desaparezcan los subsidios con los que el gobierno acolchonaba el costo del transporte público, el gas, la luz y el agua.

Será en los próximos días cuando se conozco bien-bien los cambios que implicará la llegada de Milei a la presidencia de Argentina, con la presentación de sus propuestas al Congreso… igual y necesitarán ser cabildeadas, ya que su partido apenas si tiene el 15% de presencia entre diputados y el 10% entre senadores.

