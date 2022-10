En un discurso ofrecido en Nueva York, el presidente Joe Biden fue directo respecto a la amenaza nuclear que ya ronda en el mundo por el nivel de tensión que se maneja entre Rusia y Ucrania.

Y no es que antes no hubiera una amenaza, pero de tal nivel no. De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, desde la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, no se veía tan de cerca un “Armagedón”. En aquella época no pasó nada, a ver qué tal nos va ahora.

Foto: Getty Images.

De acuerdo con Joe Biden, el inicio del desastre nuclear dependerá de los movimientos que realice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien desde hace semanas ha amagado con no temer a recurrir a cualquier recurso para defender los territorios ocupados en Ucrania.

“No está bromeando cuando habla sobre el uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas porque su ejército, se podría decir, tiene un rendimiento significativamente inferior”, aseguró Biden.

Foto: Getty Images.

Así, mientras Biden dice que todo depende de Putin, éste dice que todo depende de los aliados de Ucrania. Hace unos días, al anunciar la movilización de las reservas del ejército ruso, Putin pidió a los países que apoyan a Ucrania que dejaran de amenazar con recurrir a armas más letales en su contra:

“Me gustaría recordar a quienes hacen este tipo de declaraciones que nuestro país también posee varios medios de destrucción, algunos de los cuales son más modernos que los de los países de la OTAN“.

Captura de pantalla

Según reporta The Guardian, Inteligencia de Estados Unidos apunta a que Putin podría recurrir al uso de armas nucleares ya que considera que una posible derrota en Ucrania dejaría en duda la existencia de su régimen. Entonces, para legitimarse en el poder, no le importaría recurrir a armas de destrucción masiva.

Pero calma. Así como en Estados Unidos ven bravo a Putin, en Ucrania todavía lo notan con un poco de sentido común. De acuerdo con el presidente Volodimir Zelenski, el presidente de Rusia sabe muy bien que no se le perdonará si llega a usar armas nucleares en el conflicto.

“Él entiende que después del uso de las armas nucleares no podrá preservar más, por así decirlo, su vida, y confío en eso”, aseguró Zelenski.