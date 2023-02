Al parecer, en este relajo de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) Estados Unidos aplicó la clásica “tú dale, luego vemos” y, por ello, ayer por la tarde el presidente Joe Biden tuvo que salir a parar teorías locas que ya se difunden en redes: las cosas ésas que volaban por el cielo no eran ni tan chinas ni tan no identificables.

“Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos”, señaló Biden, en un mensaje ofrecido luego que demócratas y republicanos expresaron su preocupación respecto al silencio del inquilino de la Casa Blanca sobre el tema.

Según los políticos de ambos partidos, el que el presidente no dijera nada al respecto, lo único que hacía era alimentar las teorías conspirativas.

Foto: Getty Images

Y bueno, a riesgo de darle la razón a China que, hace unos días dijo que eso de andar tumbando cuanto objeto está en el cielo era un poquiiiiito exagerado de parte de Estados Unidos, el presidente Biden aceptó que probablemente tres de los cuatro objetos derribados no eran chinos… sino parte de operaciones de empresas privadas e instituciones de investigación (quizás, meteorológica).

“Nada en este momento sugiere que [los objetos voladores] estuvieran relacionados con el programa de globos espía de China o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país”, aclaró Biden en cita recogida por The Guardian.

Hace unos días, en pleno fin de semana del Super Bowl, se reportó el derribo de tres objetos voladores no identificables para la Inteligencia de Estados Unidos. Esto a días de que, previamente, se identificó y tumbó a un globo proveniente de China… y que, según las autoridades, pertenecía a un programa de espionaje del gobierno de Xi Jinping.

Un globo espía de China sobrevuela Estados Unidos // Foto: AP

En su momento, China mostró su descontento por los señalamientos de espionaje del gobierno de Joe Biden. En primera, China aclaró que, en efecto, el globo era suyo… pero que era nomás para sus programas de Meteorología. Además, reprochó que, tan solo el año pasado, ellos detectaron globos estadounidenses. Al menos habrían sido 10 y, contrario a lo que hacen ahora los gringos, ellos ni siquiera dijeron algo.

Pues bueeeeno, todavía faltan los resultados de los análisis más minuciosos, pero la evaluación hecha a ojo de buen cubero indica, entonces, que los tres objetos probablemente eran simples globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación que, así como el globo que China acepta como suyo, servían para actividades científicas, como estudiar el clima.