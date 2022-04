Joe Biden acusa a Vladimir Putin de cometer genocidio en Ucrania

De nuevo, de manera no formal, el presidente de Joe Biden acusa a Putin… primero fue de cometer crímenes de guerra. Así que no sorprendería que, en un futuro no lejano, Estados Unidos acuse por las vías institucionales al presidente de Rusia de genocidio.

“Estoy haciendo todo lo que está en mi poder a través de órdenes ejecutivas para que baje el precio y afrontar la subida de precios de Putin. Su presupuesto familiar, sus opciones para llenar el depósito, no deberían depender de si un dictador declara una guerra y perpetra un genocidio a medio mundo de distancia”, señaló Biden en un acto realizado en Iowa.

Este es un significativo subidón en la retórica de Biden. Hace unas semanas lo hizo, acusando que Putin cometía crímenes de guerra con el conflicto Rusia-Ucrania. Aunque en su momento la Casa Blanca lo consideró un posicionamiento hecho a la ligera, luego se formalizó la acusación.

Luego de su pronunciamiento, Joe Biden aseguró que utilizó la palabra “genocidio” de manera intencional. Sin embargo, aclaró que se trata de su visión particular del conflicto en Ucrania.

“Dejaría que los abogados decidieran internacionalmente si califica o no [como genocidio]”, pidió Biden… “Seguro que me parece así”, reafirmó.

¿Y qué califica como genocidio, tío Sopitas?, preguntarán. Bueno, echando un ojo a textos de la Organización de Naciones Unidas, genocidio engloba “actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

De acuerdo con The Washington Post, Biden señaló que lo anterior es exactamente lo que está haciendo el ejército ruso en Ucrania (por orden de Vladimir Putin, claro). Particularmente al ver reportes de lo que ha sucedido en Buchan, donde se sugiere que fuerzas armadas rusas han asesinado a civiles desarmados.

“Cada vez es más claro que Putin está tratando de eliminar la idea de ser ucraniano”, aseguró Joe Biden. “La evidencia está aumentando. Se ve diferente a la semana pasada. Están surgiendo más pruebas, literalmente, de las cosas horribles que los rusos han hecho en Ucrania”, agregó.

Aunque Putin ha dicho en repetidas ocasiones que lo que se hace en Ucrania es una “campaña militar”, el presidente de Estados Unidos sugirió que lo que pasa va más allá: es, más bien, un esfuerzo organizado eliminar la idea que Ucrania es una nación independiente.