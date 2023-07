Por qué necesitas saberlo: En lo que va del 2023, han sido asesinados cuatro periodistas... pero las agresiones son mayores. Casi todas impunes.

Este fin de semana se dieron a conocer tres casos de periodistas reportados como desaparecidos en Nayarit. Jonathan Lora y Osiris Maldonado afortunadamente fueron encontrados con vida. El tercero, Luis Martín Sánchez, lamentablemente no tuvo la misma suerte.

Los primeros reportes indican que, así como Sánchez, Osiris Maldonado y Jonathan Lora fueron secuestrados. Maldonado el 3 de julio en Tepic, Nayarit, mientras Lora que el pasado 7 de julio.

Desaparición de periodistas en Nayarit / Captura de pantalla

De acuerdo con La Jornada, Maldonado fue localizado con vida durante la realización de un operativo encabezado por la Guardia Nacional, elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), así como autoridades locales de Nayarit.

Por su parte, Lora fue secuestrado en la comunidad de El Armadillo el pasado 7 de julio. Su liberación se dio a las pocas horas, el 8 de julio.

“Protesta contra la violencia a periodistas”. Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Los tres casos de periodistas estarían relacionados: La Jornada

Según indican las autoridades, las primeras investigaciones de estos casos indican una posible relación con el secuestro y asesinato de Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Nayarit.

Sánchez fue sustraído de su domicilio el pasado 5 de julio y su cuerpo sin vida fue hallado el sábado 8 de julio. Según diversos medios, el cuerpo del periodista fue encontrado en la localidad del Ahuehuete, en Tepic, Nayarit. Tenía signos de haber sufrido violencia.

La conexión entre las desapariciones de Osiris Maldonado, Jonathan Lora y Luis Martín Sánchez sería el trabajo periodístico. Esta idea se refuerza por el hecho de que, según apunta La Jornada, los tres en alguna altura de su trabajo profesional realizaron una trabajos de manera conjunta.

Por el momento se desconoce quién o quiénes son los responsables de las agresiones que sufrieron los periodistas. En el caso de Luis Martín Sánchez, se sabe que los agresores también sustrajeron de su domicilio material de trabajo, como computadora, un disco duro y la credencial que lo acreditaba como reportero de La Jornada.

Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Nayarit, desapareció el 5 de julio / Foto: FGE Nayarit – Cuartoscuro:

Otro dato que por el momento no ha sido dado a conocer es el contenido del material que se llevaron los captores o cuál era la investigación que, al momento de su desaparición, realizaba el periodista Luis Martín Sánchez.

AMLO habla sobre estos casos en mañanera

“Quiero informar que lamentablemente uno de los tres periodistas secuestrados en Nayarit fue asesinado. Liberaron a los otros dos”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su mañanera de hoy, 10 de julio.

Una declaración poco contundente y que no augura que las autoridades vayan a hacer “algo” para contener la ola de violencia contra periodistas que se ha reavivado en los últimos. “A mi padre la verdad no lo hizo libre, ¡la verdad lo mató!, porque él no se fue, ¡se lo llevaron!”, reclamó la hija de Sánchez Íñiguez durante el sepelio de su padre.

