Lo que necesitas saber: La defensa de Jorge Glas presentó el recurso de "hábeas corpus", señalando que la detención del exvicepresidente de Ecuador fue ilegal, ya que éste estaba en calidad de refugiado y ya había obtenido asilo político de parte de la embajada de México.

Jorge Glas, el sujeto por el que inició toda la bronca entre México y Ecuador que desembocó en la ruptura de relaciones diplomáticas, inició huelga de hambre. Esto lo informó la abogada del exvicepresidente del país sudamericano, quien apenas después de cuatro días pudo entrar en contacto con su cliente.

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge David Glas Espinel / Foto: facebook/JorgeGlasEspinel

La urgencia médica de Jorge Glas fue un intento de suicidio, señala Rafael Correa

Y no es que el exvicepresidente Jorge Glas tenta una exigencia que quiera que se le cumpla presionando con su huelga. De acuerdo con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, lo que hace Glas es un intento de suicidio. Así como lo fue la emergencia médica por la que hace unos días fue internado de emergencia en un hospital.

“Hemos confirmado que la emergencia médica fue intento de suicidio. No ha comido nada y se encuentra en huelga de hambre”, señaló Correa en un mensaje en redes sociales, en el que responsabilizó al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de cualquier cosa que le llegue a pasar a Jorge Glas.

Jorge Glas Espinel y Rafael Correa / Foto: facebook/JorgeGlasEspinel

Daniel Noboa habría cometido un delito con la detención de Jorge Glas

Jorge Glas fue detenido el pasado 7 de abril por la policía de Ecuador, la cual irrumpió ilegalmente en la sede de la embajada de México en Quito, en la cual el exvicepresidente se mantenía refugiado desde diciembre pasado. ¿Por? Para protegerse de declarar respecto a una investigación de peculado en su contra… la cual, alega el exfuncionario, se le realiza como acto de persecución política de parte del gobierno de Daniel Noboa.

Por esto último, el expresidente Rafael Correa señaló que Noboa violó la ley; específicamente, acusó Correa, el mandatario ecuatoriano cometió un delito tipificado en el artículo 125 penal de su país: cometió un delito contra una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, ya que Jorge Glas no estaba en la embajada de México nomás porque sí… sino en calidad de asilado político y refugiado.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador

Exvicepresidente de Ecuador acusa tortura

Además –esto ya denunciado por el propio Jorge Glas– una vez que se le detuvo, fue objeto de tortura: los policías que se lo llevaron de la embajada de México, lo golpearon en el trayecto al lugar en el que se le mantiene recluido. “me sentaron, yo estaba todo apaleado, y me leen los derechos. Cuando me sentaron yo me desvanezco, me dicen ¡levántate, levántate!, y yo no podía porque estaba todo apaleado”, señaló el exvicepresidente de Ecuador en llamada zoom que sostuvo con su abogada, la cual es citada por El País.

Momento de la detención del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas / Foto: Gobierno de México

De acuerdo con el diario españos, Jorge Glas ya salió del hospital en el que se le internó por una emergencia médica relacionada con “una descompensación por no comer” (aunque también hay la versión de que fue por una sobredosis de medicamentos). Ahora el exvicepresidente de Ecuador se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca.

Hoy se tiene programada una audiencia, en la que la defensa de Jorge Glas pedirá que se respete la calidad de refugiado que tenía éste al momento de ser detenido… por lo cual su aprehensión se realizó ilegalmente, sobre todo, porque ya había conseguido asilo político. “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, aclaró Glas.

