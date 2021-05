Liberan a joven acusado de matar al perrito ‘Rodolfo Corazón’; estuvo preso 11 días

El asesinato del perrito ‘Rodolfo Corazón’ en Los Mochis, Sinaloa, fue una de las noticias más desgarradoras que nos ha tocado vivir este 2021. Un joven utilizó un machete para poner fin a la vida del animal y eso provocó una enorme indignación en la población de aquel estado y de todo el país.

Dan libertad condicional al joven acusado de matar a ‘Rodolfo Corazón’

Pero luego de una serie de manifestaciones para pedir justicia para Rodolfo, el pasado 26 de abril finalmente se le dictó prisión preventiva a José “N”, quien según la versión de su pareja, le habría quitado la vida al perrito porque éste la mordió.

Que chingon ver a toda esa raza unida por un ser vivo.

Se alza la voz por los que no tienen voz.

Así exigen #JusticiaParaRodolfo en la ciudad de Los Mochis ¡Exigen a las autoridades no más impunidad para el maltrato animal! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/6NXD3W9Wpl

— luiu✨ (@Rbkaev) April 14, 2021

Fueron 11 días los que José “N” estuvo privado de su libertad, pues este fin de semana se le otorgó libertad provisional, lo que significa que podrá continuar el proceso legal en su contra en la comodidad de su casa.

Según informa El Universal, José “N” estará en libertad condicional con la prohibición de salir de Sinaloa, además de la obligación de presentarse a firmar periódicamente y recibir tratamiento psicológico. Esto, repetimos, después de presuntamente asesinar al perrito ‘Rodolfo Corazón’ en calles de la colonia Cedros, en Los Mochis.

Y es que los asesores jurídicos del joven argumentaron en auditoría privada ante el Juzgado, que el delito que se le imputa no es grave, por lo que volvieron a solicitar que continuara el proceso en libertad… y pues sí, el juez a cargo terminó concediendo la petición.

Acusan que su proceso es un “montaje”

Gabriela López Juárez, directora de la Fundación de animales Laika, comentó al medio local Noroeste que el proceso que enfrenta José “N” por el asesinato de ‘Rodolfo Corazón’ se trata sólo de un montaje. Asegura que mientras las penas por maltrato animal no sean más severas mediante una reforma, ningún juez tiene las herramientas para darle una sentencia contundente al joven.

“Por desgracia todo esto es un montaje de las autoridades, para calmar a la sociedad, pero exhibiendo una realidad que no existe. Mientras no haya ese aumento de penas, nos van a quedar a deber y el juez no puede hacer más porque no tiene las herramientas (…) Esto puede terminar en una multa tal vez pequeña, irrisoria, o en repararle el daño a la persona que denunció”, dijo.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía de Sinaloa, donde anunciaron la vinculación a proceso del joven, la carpeta de investigación se abrió el pasado 13 de abril. El enojo de la población se mostró tanto en redes como en las calles de Sinaloa, y eso llevó a la novia de José “N” a pedir que parara el linchamiento mediático.