No se le hizo: Juez niega prisión domiciliaria a Javier Duarte

En vísperas de Navidad te adelantábamos que Javier Duarte tendría que esperar hasta enero para saber si podría dejar la cárcel y continuar su proceso desde un domicilio ubicado en la CDMX, ya que su defensa habría solicitado cambiar la medida cautelar en su contra de prisión preventiva a prisión domiciliaria.

Bueno, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegué, y como ya estamos en enero, pues ya se dio una resolución al respecto. Javier Duarte no recibirá a los reyes magos en casa, ya que un juez federal negó la solicitud para cambiar la medida cautelar contra el ex gobernador, por lo que, por ahora, éste continuará tras las rejas.

De acuerdo con información de El Universal, la audiencia duró unas ocho horas (unos cuatro partidos de futbol, imagínate nomás) y el juez desechó los argumentos de la defensa bajo la consideración de que Duarte aún cuenta con recursos. personales y financieros, para abandonar México y escapar así de la justicia.

Cabe recordar que el mencionado departamento en la CDMX era uno de los argumentos fuertes que la defensa tenía preparados para conseguir la prisión domiciliaria de Duarte, ya que el lugar se encuentra a nombre del ex gobernador de Veracruz y el pago mensual garantizaría su arraigo.

Sin embargo, le salió el tiro por la culata. El juez determinó, naturalmente, que el rentar una propiedad era prueba de que el acusado tiene las conexiones y la capacidad suficiente para salir del país y librarse la cárcel.

Pero esta historia todavía no acaba. Al salir de la laaaaarga audiencia, los defensores de Duarte aseguraron ante los medios que van a analizar los recursos a interponer luego de esta resolución. Todavía tienen unos días para apelar la decisión y seguro que lo van a hacer, por lo que muy pronto tendremos nuevas noticias de Javidú.