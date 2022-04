Juez de CDMX ordena desalojar refugio de perritos y gatitos en Santa Fe para que se construyan departamentos

Mega chale… El Refugio Franciscano A.C., un lugar de CDMX que en los últimos 45 años se ha dedicado a rescatar y proteger a perritos y gatitos en situación de calle o maltrato, ha pedido ayuda a través de redes sociales ya que un juez busca desalojarlos en los próximos meses.

A través de un comunicado posteado en su cuenta de Twitter, el refugio dio a conocer que el juez José Manuel Salazar Uribe, del juzgado 60 de lo civil de la CDMX, emitió una orden de desalojo del refugio de los animales. Algo que dejará indefensos a mil 491 perros y 36 gatos esterilizados y vacunados, quienes quedarían en la calle.

Buscan desalojar el refugio para hacer más departamentos en Santa Fe

De acuerdo con la organización, la decisión del juez se emitió de manera arbitraria e irregular. La intención del desalojo es convertir el predio –ubicado en la colonia Lomas de Vista Hermosa, perteneciente a la zona de Santa Fe– en un desarrollo inmobiliario de alto nivel, algo que obvio hace mucha falta en dicha zona de la CDMX (sarcasmo).

“No podemos permitir la arbitrariedad e ilegalidad con la que los desarrollos inmobiliarios mueven los hilos del poder judicial, a efecto de que reinen los intereses económicos sobre el bienestar de animales vivos”, indicó el refugio en su escrito. “¡Los animales no están solos y no dejaremos de elevar nuestra voz en nombre de los miles de animales que no pueden hacerlo!”.

Miles de animales están en riesgo de terminar en la calle

Desde el año de 1977, el Refugio Franciscano ha hecho la labor de rescatar y proteger animales maltratados o en situación de calle. Su gran trabajo ha ayudado a cerca de 25 mil animales desde entonces y hoy no entienden el porqué un juez les pide que en seis meses desalojen el área donde estos perritos y gatitos viven felices y en paz.

La organización indica que desde hace 12 años sufre de hostigamiento por parte de personas poderosas que buscan quedarse con el predio para construir departamentos u otras obras inmobiliarias, sin embargo, en esta ocasión tienen a la ley del lado de esos individuos y el refugio corre un gran peligro.

Buscan ayuda para que el refugio pueda continuar con su labor

Este 3 de abril han convocado a una manifestación pacífica en el kilómetro 17.5 de la autopista México-Toluca, donde piden a los asistentes llevar una playera blanca para exigir que el refugio no desaparezca. Algo que esperamos no ocurra con el apoyo de las autoridades.