JusticiaParaAlexis: Convocan a protesta en Quintana Roo tras el feminicidio de Bianca Alejandrina

Bianca Alejandrina Lorenzana fue vista por última vez el 7 de noviembre pasado en Cancún en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo. Al día siguiente, la Fiscalía General del estado emitió la alerta Alba para localizar a la joven de 20 años. Sin embargo, unas horas después de la publicación de la ficha de búsqueda de Bianca, su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia en el fraccionamiento Vista Real.

Esta noticia causó la indignación de la población de Benito Juárez y en general de Quintana Roo, tanto que colectivas, ciudadanas y ciudadanos han convocado a una manifestación —mediante redes sociales— en las fiscalías municipales a las 17:00 horas para exigir justicia por Bianca Alejandrina, Alexis; mientras que las autoridades han calificado este asesinato como un feminicidio.

⚠️Les venimos a recordar que su paraíso en la Riviera Maya es un #QuintanaRooFeminicida ⚠️ Y a quien le importe más el “prestigio del estado por su turismo” que las vidas de nuestras mujeres, se puede ir derechito por donde llegó. ¡Estamos hartas, furiosas! 😠#JusticiaParaAlexis pic.twitter.com/vOtE9CJIS9 — Siempre Unidas (@SiempreUnidasPC) November 9, 2020

#JusticiaParaAlexis

“La Fiscalía General del estado de Quintana Roo informa que inició la carpeta de investigación 11/6/2020 por el delito de feminicidio en agravio de una persona de 20 años de edad, misma que fue localizada sin vida y con claras huellas de violencia en la calle Monte Pandera del Fraccionamiento Vista Real de la Supermanzana 252 del municipio de Benito Juárez”, se lee un comunicado de la Fiscalía.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo sin vida de Bianca Alejandrina fue localizado la noche del domingo 8 de noviembre… sus familiares pudieron confirmar que se trataba de la joven de 20 años y de inmediato, colectivas y ciudadanas comenzaron a dar a conocer el caso en redes con el hashtag #JusticiaParaAlexis.

En medio de los reclamos por justicia —para que este feminicidio no quede en impunidad y no se repita otro caso—, la Fiscalía de Quintana Roo explicó que ya revisa las cámaras de seguridad pública y privada para identificar a los agresores de Alexis. Sin embargo, aún no ha dado a conocer una hipótesis concreta sobre el feminicidio de Alexis.

Feminicidios en Quintana Roo

Casi al final del comunicado, la Fiscalía de Quintana Roo dijo que de enero a noviembre de 2020 se han registrado 12 feminicidios y las autoridades han resuelto nueve casos, “por este delito 12 personas han sido detenidas y procesadas penalmente”.

Sin embargo, la alerta por la violencia de género y los feminicidios no cesa ni en esta zona de Benito Juárez (Cancún), ni en Quintana Roo a pesar del trabajo que ha llevado a cabo la Fiscalía del estado.

El reclamo de las mujeres quintanarroenses es que no se repita otro caso, que ninguna mujer pierda la vida a manos de feminicidas y que las autoridades garanticen la seguridad de niñas, adolescentes y adultas.