El ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, se vio envuelto en polémica luego de crear un “kit forense en caso de desaparición” como parte de sus actividades en el marco del 8M.

¿Qué es el “kit forense” y por qué causó polémica en redes?

Resulta que el ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec compartió a través de redes sociales una invitación para asistir a un taller para elaborar un “kit forense en caso de desaparición”.

El kit forense es una medida preventiva contra las desapariciones que reúne muestras y datos para facilitar la identificación de una persona en caso de desaparición.

El taller para hacer el kit estaba programado para el viernes 6 de marzo y formaba parte de las actividades del ayuntamiento como parte del Día Internacional de la Mujer.

Pero… ¿cuál fue el problema? Tras hacerse viral, causó indignación y enojo debido a que se consideró como una forma de normalizar la desaparición de las mujeres.

Actividad del municipio de Santo Domingo Tehuantepec // Foto: Facebook (captura de pantalla)

Acusan de plagio a las autoridades

Pero la cosa no quedó ahí. Luego de que se diera a conocer este “kit forense”, se reveló que la idea original fue creada y promovida desde 2025 por la activista Becky Bios.

Ella misma denunció el robo de la actividad y se deslindó del gobierno de Santo Domingo Tehuantepec. Además de exigir una disculpa de parte de las autoridades.

Ya sin otra opción, las autoridades informaron que la encargada de Juventud en el municipio había sido despedida. Eso sí, sobre el plagio, ni siquiera mencionaron nada.

“Esta decisión se toma en estricto apego al compromiso de esta administración de conducir el ejercicio público con responsabilidad”, se lee en el comunicado. Pero bueno, ¿crees que este despido sea suficiente para arreglar el problema?