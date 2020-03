La impactante campaña para concienciar a los italianos de que deben quedarse en casa por coronavirus

No hace falta ser científico para deducir que con 31 mil muertes en el mundo, el COVID-19 es el coronavirus más agresivo en la historia moderna, pero a pesar de los decesos y más de medio millón de personas contagiadas, sigue siendo algo que a muchos les sigue teniendo sin cuidado, creyéndose omnipotentes. Italia ha tenido que tomar medidas desesperadas para que la gente elija quedarse en casa. Las multas y el confinamiento obligatoria, no han funcionado, por lo que ahora apuestan por una impactante campaña para intentar concienciar a la población.

Dentro del contexto, quizá la percepción de 31 mil personas fallecidas cambie si pensamos que es muy probable que alguien que conozcas o de tu familia, caiga enfermo por COVID-19, con riesgo de muerte, pero a final de cuentas, el peligro de contagiarse es el mismo. Es así como el gobierno de Italia, cambia la retórica con la esperanza de que la gente comprenda la vulnerabilidad en que se encuentran.

Optando por la psicología inversa, las ciudades de Italia, lucen tapizadas con carteles con leyendas que no pasarán desapercibidos e imágenes que despertarán sino la curiosidad, sí el morbo de las personas con una mujer en el hospital, un abuelo en estado de salud grave o un respirador artificial, donde sobresalen las preguntas como ‘¿Disfrutaste esquiar?’ ‘¿Cómo salió el aperitivo?’ O ‘¿Te gustó Milán?’ que sin duda llamarán la atención de los transeúntes.

Como es costumbre, las letras chiquitas siempre nos dejan pensando, pero el duro mensaje expuesto, sin duda hará reflexionar a todos aquellos que se nieguen a quedarse en casa. “Tu responsabilidad personal, hoy podrá determinar la salud física, económica y psicológica del país. Ninguna orden o mandato, solo la más grande forma de consciencia sobre la vida, cambiará la suerte de esta horrible enfermedad”, se le en los posters con diferente diseño.

Pero, la rebeldía por salir a la calle y seguir haciendo su vida normal, es un fenómeno que se está viviendo en la mayoría de los países inmersos en la crisis por coronavirus. En España, donde la curva de contagios cada día es mayor, han tomado como muestra la iniciativa italiana para replicarla tanto en las calles como en redes sociales.

De acuerdo con ‘La Vanguardia’, la gente sigue inventándose pretextos para salir. Por lo que el diseñador y director fotográfico, Pol Turrents, se ha dado a la tarea de traducir los carteles italianos y adaptarlos a la sociedad española, instando a sus compatriotas a quedarse en casa. Si hablando castellano, italiano, inglés o chino, la gente no entiende la importancia de detener el contagio del coronavirus, tal vez las imágenes gráficas lo hagan.

Lo mismo pasa en México, donde a pesar de que los cines, bares, teatros, centros comerciales y varios sitios recreativos permanecen cerrados, algunos mexicanos siguen buscando el bar clandestino, organizar la fiesta en casa del amigo, o aprovechar que no hay mucha gente para visitar el Zócalo capitalino. Así es que si te gustó la campaña y crees que sea buena idea, comparte los carteles vía Internet, para que haya mayor posibilidad de que todos lo vean, quedándose en casa.