Recientemente la senadora suplente Marcela Luqué Rangel alcanzó la fama y fue bautizada como #LadyMiMuchacha debido a que en sus redes sociales llamó “mi muchacha” a la empleada doméstica que trabaja en su casa.

Bueno pues este lunes 7 de septiembre Movimiento Ciudadano publicó un comunicado breve en el que explican que casi casi que ni la conocen.

La carta dice que Luqué fue registrada como suplente de la senadora Indira Kempis en el proceso electoral del 2018 y que llegó como candidata suplente a partir de una convocatoria ciudadana y “durante la campaña dejó de participar en la misma”.

Sobre las declaraciones clasistas y discriminatorias de Marcela Luqué Rangel, esta es nuestra postura: pic.twitter.com/Ea0nFZ8WhZ — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) September 7, 2020

Explican que #LadyMiMuchacha no tiene relación con Movimiento Ciudadano, que no pertenece a esta organización política, que no representa los principios del movimiento, que fuchi caca y que se deslindan de cualquier acto que pueda realizar “esta persona”.

¿De qué hablan en Movimiento Ciudadano?

Marcela Luqué Rangel, quien se identifica como senadora suplente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, nos contó por medio de un tuit que recientemente le ayudó económicamente a “su muchacha” por que se le había muerto el esposo.

Explicó que el dinero era para que pudiera sacar el cuerpo del hospital en donde estaba y aunque parece ser que quería visibilidad los obstáculos que enfrentan las personas que pierden a un ser querido por COVID-19, le salió todo lo contrario.

Las redes sociales explotaron en su contra por referirse a una trabajadora del hogar como “muchacha” y como internet no perdona nada la bautizaron como Lady Mi Muchacha.

Y lo quiso “arreglar” pero metió la pata todavía más profundo. Horas después y ante la lluvia de críticas la suplente al Senado llamó “idiotas” a todos los que se indignaron y afirmó: “La gente es tan idiota que hasta cuando luchas x sus derechos se enojan!!”