No pisará la cárcel: Las 5 condiciones que aceptó Sandra Cuevas con los policías

¿Alguien está sorprendido? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no pisará la cárcel porque llegó a un acuerdo con los policías capitalinos que la denunciaron por abuso de autoridad, robo calificado y discriminación. Eso sí, deberá cumplir algunas condiciones.

Sandra Cuevas llega a un acuerdo con policías de CDMX

A través de sus redes sociales oficiales, el vocero de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara López, informó que la dependencia capitalina aprobó un acuerdo reparatorio de Sandra Cuevas con los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los cuales la demandaron luego de la presunta agresión que hubo contra ellos.

Sí, todo esto se dio después de una audiencia que se realizó la mañana de este jueves 24 de marzo en el Reclusorio Norte, donde reconoció que sí ocurrió la agresión contra los oficiales como lo indicó el Ministerio Público en la denuncia oficial.

¿Cuáles son las condiciones que deberá cumplir la alcaldesa de la Cuauhtémoc?

Pues fíjense que Sandra Cuevas tendrá que cumplir con ciertas condiciones con este acuerdo reparatorio a los policías que la demandaron; por ejemplo, deberá pagar una radio de transmisión y un teléfono celular.

Además, también deberá darles a los oficiales capitalinos una reparación económica de 30 mil pesotes a cada uno, lo cual tendrá que ser hasta el próximo lunes 28 de marzo.

Igual, por el delito de abuso de autoridad, se aprobó la suspensión del proceso pero tendrá que ofrecer una disculpa pública por sus acciones a más tardar antes de las 15:00 horas de este jueves.

Ya por último, la alcaldesa deberá aceptar recibir tratamiento psicológico, principalmente para el manejo de la ira y las emociones, durante más o menos seis meses. De hecho, no podrá molestar a las víctimas y opinar por cualquier medio y redes sociales sobre el caso, las instituciones y mandos policiacos durante el proceso que se autoriza la suspensión.

¿Qué hay con su suspensión al cargo?

Sobre las medidas cautelares que se tomaron en su contra, el vocero explicó que la suspensión temporal de su cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc y las otras se cancelarán después de que ofrezca la disculpa pública. “Una vez que se informe el cumplimiento del ofrecimiento de la disculpa pública, cesarán los efectos de las medidas cautelares impuestas en la continuación de la audiencia inicial”, señaló.

Mensaje a Medios del Vocero de la Fiscalía General de Justicia CDMX, Ulises Lara López https://t.co/NSsLjPDkg4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 24, 2022

Acá les dejamos una nota para recordarles qué fue lo que pasó entre Sandra Cuevas y los policías que la denunciaron:

Ya pidió disculpas

Como les contábamos, la Fiscalía de la Ciudad de México señaló que además de compensar a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también debía pedir una disculpa pública luego de aceptar que todo ocurrió como indicó el Ministerio Público capitalino.

Sí, ya lo hizo, pero… no aceptó que los hechos ocurrieran así: “Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo, y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco (los policías)”.

🔴Sandra Cuevas se disculpa públicamente con policías; sin embargo aclaró que no reconoce los hechos como fueron denunciados. pic.twitter.com/AK7OX8AZaw — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) March 24, 2022

Luego dijo que si ellos consideran que ella les hizo algún daño, les ofrece una disculpa, “sin reconocer, insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros”, declaró a los medios de comunicación informando, además, que partir de este viernes 25 de marzo comenzará a trabajar nuevamente como alcaldesa de la Cuauhtémoc.