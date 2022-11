A Layda Sansores le valió pistola la suspensión judicial que Ricardo Monreal obtuvo para detener la difusión de material que lo queme, esto en los ya conocidos “Martes del Jaguar”. Y, como se puede ver, eso al senador lo dejó bieeeeeeeen encab… enojado.

“Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada”, acusó Ricardo Monreal luego de ser nuevamente el protagonista del showsazo que se arma Layda Sansores cada semana en su programa “Martes del Jaguar”.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

“Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad”, advirtió Monreal… esta vez acusando de una manera máaaaas directa de todo esto a la jefa del gobierno de la CDMX. “Claudia, frena tu jauría; no más división”.

Y bueno, ¿qué se dijo de Monreal en el “Martes del Jaguar”?

Ahhh, pues cosillas… como las supuestas propiedades que Ricardo Monreal y su familia tienen. En total, según Sansores, 48, equivalentes a casi 2 mil hectáreas.

Son unos cínicos: ellos son los verdaderos dueños millonarios de propiedades y terrenos; modestamente con las hectáreas que tienen, ya podrían hacer 2 aeropuertos y hasta sobra. pic.twitter.com/jnLqgvzJVB — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 9, 2022

Y ya, fuera de eso nomás fue echar carrilla entorno al amparo que el senador le puso. Según Layda Sansores, no hay forma de que Monreal logre alguna acción judicial en su contra, simplemente porque no podrá conseguir pruebas de intervenciones de comunicaciones, como se ha insinuado.

“Haz una plana, Monreal: Layda no espió, Layda no espió”, cabuleó Sansores. “Nosotros no espiamos, a nosotros nos dejaron ese documento (…) yo no fui a contar los acuerdos que tenía en su cama y quién sabe con quién: yo sólo lo platico, sólo platico lo que es de interés público”.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Antes de hablar de Ricardo Monreal, la gobernadora de Campeche volvió a agarrarse de su puerquito a Alito Moreno. En esta ocasión, con la filtración de chats en los que el líder nacional del PRI supuestamente compró encuestas de cara a las elecciones de 2021.

“Aquí podemos ver cómo #LordBrother compró encuestadoras en las elecciones pasadas para que jugaran a su favor: encuestas hechas con toda la perversidad, pagadas descaradamente para influenciar la tendencia del voto y confundir a la ciudadanía”.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Pese a que, por el momento, son miembros del mismo movimiento (la 4T), Layda Sansores acusa que Ricardo Monreal anda jugando chueco: “[él] surge porque es parte de los hechos que estamos nosotros combatiendo de corrupción de Alejandro Moreno: él es el cuate que le ayuda para que aparezca impoluto, entonces entra en el escenario”.