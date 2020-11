Leydy Pech, la guardiana de las abejas, gana el “Nobel” del medio ambiente por su lucha contra Monsanto

Este es un gran reconocimiento para la activista maya Leydy Araceli Pech Martín —conocida entre la población de la Península de Yucatán como la guardiana de las abejas o la dama de la miel—, ya que tras casi una década de activismo recibió el Goldman Environmental Prize o algo así como el premio Nobel del Medio Ambiente por su lucha contra la empresa estadunidense Monsanto.

Para la edición 2020 del Goldman Environmental Prize (Premio Medioambiental Goldman), Leydy Araceli Pech fue galardonada junto con otras cinco personas por su trabajo en pro del medio ambiente —en el caso de la activista maya, el reconocimiento corresponde a la región de América del Norte por detener el avance de Monsanto en tierras mexicanas con la plantación de soya genéticamente modificada.

We are honored to announce the recipients of the 2020 #GoldmanPrize: Leydy Pech, Kristal Ambrose, Chibeze Ezekiel, Nemonte Nenquimo, Lucie Pinson, and Paul Sein Twa. https://t.co/QlGofKBLdH pic.twitter.com/ACsHVrnAfC

— Goldman Prize (@goldmanprize) November 30, 2020