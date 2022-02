“Me siento capaz de derrotar a Sheinbaum”: Lilly Téllez buscaría la presidencia en 2024

A todos nos queda claro que la oposición no quiere ni tantito a AMLO, ¿verdad? Pero si tuviéramos la necesidad de mencionar a una persona en especial que no lo puede ver ni en pintura, esa sería Lilly Téllez.

La senadora Lilly Téllez podría buscar la presidencia en 2024

Bueno, pues ahora resulta que ella misma podría convertirse en la sucesora de López Obrador. Sí, Lilly Téllez aseguró que sí se aventaría como candidata del PAN a la presidencia de México en el 2024, ya que no le tiene miedo a Claudia Sheinbaum (posible candidata de Morena para entonces).

Así lo dejó muy claro en un foro de redes sociales celebrado la noche del pasado jueves 17 de febrero. La senadora indicó que se siente capaz de vencer a la hoy jefa de Gobierno en caso de que se dé esa contienda electoral entre mujeres para dentro de dos años, además de que ya tiene planes para AMLO en caso de llegar a la silla.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, dijo Lilly Téllez en un Space en Twitter que puedes checar por acá.

Y se iría con todo para encarcelar a AMLO y su gabinete en caso de ganar

Y como te decía, la senadora del PAN tiene bien clara una de las primeras cosas que haría en caso de convertirse en Presidenta en el 2024. Comentó que AMLO es un “violador serial de la Constitución” y que “tendría que ser juzgado por ello”; es decir, si ella gana la presidencia, estaría totalmente dispuesta a encarcelar a Obrador y a otros de la 4T.

“Si yo fuera Presidente, por supuesto que a mí no me temblaría la mano para meter a la cárcel al Presidente, a López Gatell y a otros miembros de su gabinete. Nos urge que en este país haya quien ponga orden (…) Sobre todo si fuera frente a Claudia Sheinbaum“, comentó.

