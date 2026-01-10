Lo que necesitas saber: Aunque tranquilos, pondrán a disposición de los usuarios del metro el servicio de RTP. La ruta irá de Morelos a Villa de Aragón.

Atención usuarios de la Línea B del Metro de la CDMX, les tenemos malas noticias. Las estaciones San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón permanecerán cerradas del sábado 10 al domingo 11 de enero por trabajos de mantenimiento.

Únicamente estarán en operación dos tramos. Uno de Buenavista a Morelos y otro de Ciudad Azteca a Villa de Aragón, para que tomen sus precauciones o busquen rutas alternas.

Línea B: Estaciones cerradas

Dice el Metro de la CDMX que van aprovechar el fin de semana del 10 al 11 de enero, para hacer trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado de la Línea B. Lo que significa que, las siguientes estaciones permanecerán cerradas.

Estaciones cerradas:

San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía, Deportivo Oceanía y Bosque de Aragón.

Aunque tranquilos, pondrán a disposición de los usuarios del metro el servicio de RTP. La ruta irá de Morelos a Villa de Aragón durante los horarios de normales del metro. El sábado 11 de enero será de 6:00 hrs – 24:00 hrs y el domingo 12 de 7:00 hrs – 24:00 hrs.

¿Cuándo se restablece el servicio en toda la Línea B?

De acuerdo con el comunicado del Metro de la CDMX, el servicio en las todas las estaciones de las Línea B regresará a la normalidad el lunes 12 de enero, con su horario habitual. Así que, no deberían tener problema para llegar al trabajo, la escuela o a cualquier lugar al que necesiten ir.

¿Qué trabajos van hacer en la Línea B?

Los trabajos preventivos y de mantenimiento en la Línea B del Metro de la CDMX consisten en el colado de cuatro trabes, con las que planean darle más rigidez y fuerza al cajón de las vías que se ubica entre Oceanía – Romero Rubio y de Romero Rubio a Flores Magón.

Además de la sustitución de durmientes de madera por 125 durmientes sintéticos entre el tramo que va de Oceanía a Deportivo Oceanía.

Ahora que ya saben del cierre parcial de la Línea B, vayan preparando sus rutas alternas, por si les toca salir durante el fin de semana, ya sea por trabajo o si tienen alguna cita con su chikistrikis.