Lo que necesitas saber: Las autoridades capitalinas informaron que la separación de las trabes fue identificada desde 2021 y que no existe riesgo de colapso.

Usuarios reportaron la separación en un tramo elevado de la Línea 12 del Metro. Ante la preocupación, las autoridades capitalinas ya salieron a decir que sí está ahí… pero que no existe riesgo en la operatividad del servicio.

Separación en tramo elevado de la L12 del Metro // Captura de pantalla

Usuarios denuncian separación en tramo elevado de la Línea 12 del Metro

En redes sociales se han hecho virales unos videos en los que se muestra un tramo elevado de la Línea 12 del Metro con separaciones en su estructura, situación que ya se ha visto en otras líneas.

La separación se encuentra entre las estaciones Lomas Estrella y San Andrés Tomatlán de la Línea Dorada y ha causado preocupación en los usuarios (con justa razón).

Recordemos que hace unos años, en esa misma línea ocurrió uno de los peores accidentes en el Metro de la CDMX: el desplome de un tramo elevado en el que 27 personas murieron.

Autoridades aseguran que no existe riesgo

Como era de esperarse, luego de que el video se hiciera viral, el STC Metro compartió un comunicado en el que informan que, aunque existe esa separación, no hay riesgo de colapso.

Además, dieron a conocer que la separación de las trabes la tienen identificada desde 2021 (el año que se cayó el metro) y que no ha sufrido modificaciones.

“Personal de obras, vías, transportación y mantenimiento efectuó una nueva supervisión, concluyendo que no existe riesgo estructural“, compartieron.