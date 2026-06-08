Lo que necesitas saber: Si algo ha caracterizado a Trump es la creación y publicación de contenido hecho con IA... pues desde su campaña para las elecciones de 2024 los utilizó para llegar a un público más joven.

Seguramente has visto en más de una ocasión alguna foto o video compartido por el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que con ayuda de la inteligencia artificial protagoniza situaciones poco realistas (por no decir ridículas).

Bueno, pues quizá este tipo de contenido tenga un significado más allá de solo ser videos graciosos… tal vez demostrar sus profundos deseos políticos.

Video hecho con IA de Donald Trump // Truth Social: @realDonaldTrump

Videos de Trump hechos con IA, ¿de qué van?

Para sorpresa de nadie, el mandatario estadounidense compartió recientemente un video creado con IA en el que aparece en diferentes situaciones: bailando, lanzándose de un paracaídas y hasta comiendo unos tacos junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque ese no ha sido el único (ni el más raro). Desde que regresó al poder por segunda ocasión, Donald Trump ha publicado a través de sus redes sociales decenas de fotos y videos en los que se representa de diferentes formas.

Desde clavando una bandera de Estados Unidos en el suelo de Groenlandia para demostrar que es parte de su país, postulándose como el nuevo papa y hasta cómo visualiza el futuro de Gaza.

Y durante su campaña en las elecciones de 2024 utilizó la IA como herramienta. Esto para llegar a un público más joven y desprestigiar a su contrincante, Kamala Harris.

Pero… ¿Con qué fin lo hace?

El contenido publicado en sus redes sobre contrincantes políticos, como el video del expresidente Barack Obama siendo arrestado en la Casa Blanca, le ha generado críticas y tensión política.

Pero eso es justamente lo que quizá busca con su contenido hecho con IA: demostrar sus profundos deseos políticos, además de provocar a sus opositores y no solo divertir a sus seguidores.

Y es que no importa la calidad de la imagen o si es o no generado con inteligencia artificial; al final el público reacciona. Sea como sea, sin duda estamos lejos de dejar de ver sus videos.