Lo que necesitas saber: Según los mensajes que ha publicado en las últimas horas, algo está por suceder en Groenlandia... y, de ahí, parece que Trump no se ha olvidado que también le trae ganas a Canadá.

Así como tu compa “el todas mías”, que ni sabe pa’ qué, pero le gusta acaparar… Bueno, con el detalle que, en efecto, a Donald Trump igual le está entrando la necesidad de hacer varios territorios suyo pero, según especialistas, con un claro objetivo: expansionismo.

Donald Trump quiere Groenlandia // Foto generada con IA

En redes, Trump avisa que este 2026 Groenlandia será de Estados Unidos

No es novedad este ánimo de Donald Trump. Desde las primeras semanas de su segundo mandato (hace ya un año), reveló sus intenciones de anexar a Groenlandia a Estados Unidos… pero en los primeros días de 2025, de una forma tímida. Nada como lo de ahora.

Luego de intervenir en Venezuela (para regresar la democracia al país sudamericano, claro), Trump volteó a ver nuevamente a Groenlandia… pero ya con amenazas de hacerlo por la buena o por la mala: una agresividad que hacen evidente que su interés por el territorio semi-independiente danés va en serio (total, con el caso venezolano ya se dio cuenta que puede hacer y deshacer sin que la comunidad internacional haga algo al respecto).

Ante sus cada vez más violentos y directos amagos invasores, la Unión Europea ha tratado de armar una resistencia… una no muy efectiva, ya que ésta se debilitó con la advertencia de aranceles en contra de quienes se opongan a lo que parece una inminente ocupación estadounidense en Groenlandia.

En una de sus últimas publicaciones en Truth Social, Donald Trump insinúa que “este arroz ya se coció”: en la imagen publicada en su red social, el presidente de Estados Unidos aparece colocando la bandera de su país sobre el territorio de la polémica. Como declarando Groenlandia suyo, pues .

Trump declara suyo Groenlandia / Imagen: Truth Social (@realDonaldTrump)

¿Presencia en Groenlandia sería más ruda que en Gaza y Venezuela?

Groenlandia se sumaría a Gaza y Venezuela, en donde Estados Unidos ya tiene presencia… de manera disfrazada, digámoslo así. En ambos casos, asegurando que se trata de un equipo que nada más está ayudando a la transición del poder… una transición que no tiene para cuándo.

En el caso de Gaza anunció con anticipación su intención de convertir al territorio en un “resort”, mientras que en Venezuela habrá presencia hasta que termine de cobrarse lo que –supuestamente– le debe el país sudamericano (saqueo de recursos, dicen unos).

Groenlandia, Venezuela, Gaza… ¿y ya?

Pues…, ¿recuerdan que hace unos meses bautizó a Canadá como “el Estado 51 de Estados Unidos? Pues, dentro de su misma red social (poco después de su publicación sobre Groenlandia), Trump dejó ver que no se le han olvidado ese pendientito que tiene con el país de la hoja de Maple.

Trump y su idea de Norteamérica / Imagen: Truth Social (@realDonaldTrump)

En la imagen que compartió en Truth Social, Trump se ve a sí mismo presumiéndoles a los líderes de Europa lo chulo que se ve Estados Unidos luego de haber culminado su proceso expansionista: ocupando no sólo Groenlandia, sino también Canadá.

Entonces, ¿va por Canadá? Con Trump ya cualquier cosa puede pasar… Hasta el año pasado, la presión de los aranceles fue el pretexto que el presidente de Estados Unidos tomó para plantear una posible anexión.