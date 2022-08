Desde que empezó la pandemia de COVID —más allá de la precauciones por nuestra salud— siempre ha existido la curiosidad de conocer al paciente cero. Ya saben; de saber, a ciencia cierta, en dónde surgió este nuevo coronavirus que ha parado el mundo por un par de años.

Algunos hacíamos chistes de la sopa de murciélago y otros más hablaban de la posibilidad de que escapara de un laboratorio en China.

Foto ilustrativa: Getty

Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista Science parece apuntar a una respuesta que habíamos esperado todo este tiempo: confirmando que fue en el mercado de Wuhan donde nació el COVID y de paso señalar al local exacto.

COVID en el Mercado de Wuhan

Empecemos primero con cómo el estudio localizó la aparición del COVID en el Mercado Huanan de mariscos de Wuhan.

Usaron datos oficiales de los primeros 155 casos de lo que entonces era una pulmonía extraña, en diciembre de 2019. A esas 155 pudieron calcular exactamente dónde vivían y dónde trabajaban. Les ponemos aquí la gráfica, pero —en naranja— señalaron a las personas que claramente tenían conexión con el mercado.

Mapa presentado en el estudio // Science.org

En azul pusieron a quienes no tenían contactos conocidos, pero también enfermaron de lo que conoceríamos como COVID.

Lo interesante aquí es que los puntos azules, las personas que no habían estado en contacto directamente, enfermaron por su proximidad con el mercado de mariscos de Wuhan. Usando una técnica estadística que se llama Estimación Kernel de Densidad pudieron ubicar el mero mercado en el punto central de todos los casos de diciembre. Vean la gráfica:

“Fueron la primer comunidad en ser afectada porque compartían negocios, restaurantes y banquetas con los trabajadores del mercado que se contagiaron primero”, explicaba el epidemiólogo Michael Worobey, uno de los científicos detrás del estudio.

Encontraron también que las personas contagiadas en Wuhan que no habían ido al mercado en diciembre de 2019 vivían más cerca que aquellos que sí, por lo que se refuerza una importante teoría: quienes no fueron al mercado de mariscos, se contagiaron por vivir cerca de él.

Mapa presentado en el estudio // Science.org

Y finalmente, buscando las “viejas” variaciones del COVID se encontraron ambos linajes —conocidos como A y B— en los pasillos.

¿El local exacto?

Ahora viene algo interesantísimo. En el mismo estudio de la revista Science se intenta ubicar el local exacto donde nació el COVID.

La teoría de los científicos apunta a los locales del ala oeste del mercado de mariscos de Wuhan donde está confirmado que vendían animales vivos. Especialmente —gracias a un reporte del gobierno de China— se sabe que en diciembre de 2019 había 10 especies que pueden transmitir coronavirus.

Se hicieron búsquedas de SARS-CoV-2 en algunas superficies del mercado y algunos locales tuvieron varios positivos. Sin embargo, uno de ellos prendió las alertas en rojo. Lo pueden ver en este mapa:

Mapa presentado en el estudio // Science.org

En el mismo espacio —que estaba en la esquina suroeste del mercado— encontraron en total 5 muestras positivas de SARS-CoV-2 en una jaula metálica, en dos jaulas transportadoras, en el piso y en un cepillo para remover pelo o plumas. Era también uno de los locales confirmados en vender mamíferos.

¿Lo más impresionante? Los especialistas señalan que ese local estaba junto a las coladeras del mercado y a una fuente de agua. Changos.

Un detalle que vale la pena mencionar es que los científicos admiten que no pueden tener la información completa.

Como el mercado cerró sus puertas el 1 de enero de 2020 y se llevaron a todos los animales, nunca se hicieron pruebas en las especies para saber si alguno de ellos tenía alguna variante del SARS-CoV-2 que desarrolló el COVID. Esas pruebas, simplemente no existen. “Hubiera sido invaluable para revisar nuestra hipótesis”, admiten.

Cuando revisaron los primeros casos humanos en diciembre de 2019 una gran cantidad de personas estuvieron cerca de la esquina suroeste del mercado, donde se vendían los animales vivos.

Mapa presentado en el estudio // Science.org

Este estudio publicado en Science podría ser el primer indicio definitivo de que el COVID se desarrolló naturalmente al interior del mercado de mariscos de Wuhan por su venta de animales vivos, además de que desecharía una de las teorías más discutidas: la posibilidad de que el virus escapara de un laboratorio en el Wuhan Institute of Virology.

Obviamente, esto es un resumen de todas las tablas y gráficos que presentaron los científicos.

Si la quieren leer completa, se llama “The Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan was the early epicenter of the COVID-19 pandemic” y la pueden ENCONTRAR AQUÍ.