Lo que necesitas saber: Hasta el momento se desconoce el motivo por el que los 12 trabajadores del servicio de limpia de Taxco fueron secuestrados... bueno, el alcalde Mario Figueroa dice que es "para desestabilizar a su gobierno".

Los 12 trabajadores del servicio de limpia de Taxco fueron secuestrados a finales del 2023. Según los reportes, un grupo armado es el responsable. Quizás más datos sean revelados ahora que, afortunadamente, se logró la localización con vida de cuatro de ellos.

Desde el 27 de diciembre las autoridades buscan a los 12 trabajadores del servicio de limpia

La Fiscalía General de Guerrero dio a conocer la localización con vida de cuatro de los 12 trabajadores del servicio de limpia de Taxco cuya “desaparición” fue dada a conocer el 28 de diciembre, aunque su secuestro ocurrió días antes (entre los días 22 y 26).

“Como parte de las investigaciones de las áreas especializadas de búsqueda de esta Fiscalía General, se obtuvo como resultado la localización de Tomás ‘N’, Brayan ‘N’, Alan ‘N’ y Diego ‘N’”, presumió la Fiscalía de Guerrero en un comunicado en redes sociales, sin dar a conocer los detalles de la ubicación de los trabajadores secuestrados.

Búsqueda de trabajadores del servicio de limpia / Foto: Fiscalía de Guerrero

Trabajadores fueron secuestrados por un grupo armado

Hace unos días, cuando las autoridades se decidieron a confirmar lo que en medios se denunció anticipadamente, se indicó que familiares de los 12 trabajadores “desaparecidos” no habían realizado la denuncia correspondiente. Ahora, la fiscalía señala que ya cuenta con las 12 denuncias formales por desaparición de todos los trabajadores del servicio de limpia de Taxco.

Entonces, ¿hasta que no se tuvo las denuncias se trabajó? No precisamente. Desde que la Fiscalía de Guerrero confirmó el secuestro de los 12 trabajadores del servicio de limpia de Taxco, se indicó que, pese a no contar con denuncias, ya se realizaban operativos para su localización.

Trabajadores del servicio de limpia de Taxco que fueron localizados por autoridades / Imagen: Fiscalía de Guerrero

“Desde el pasado 27 de diciembre de 2023 se desplegaron unidades especializadas en la búsqueda de personas, en las comunidades Huixtac, Tetipac, Noxtepec y Atzala”, aclara la fiscalía guerrerense. Resultado de estas acciones, agrega la fiscalía, se logró el aseguramiento de varios vehículos con reporte de robo (por ejemplo, una camioneta Hyundai sin placas; un Mazda con placas RAH -982 -C y una motoneta Italika sin placas).

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, continuará el despliegue de las autoridades para esclarecer el secuestro del resto de los 12 trabajadores del servicio de limpia de Taxco que no han sido localizados.

Según Proceso, de los 12 personas secuestradas, 10 son trabajadores del servicio de limpia y dos son funcionarios. La mayoría de ellos fueron privados de su libertad el 26 de diciembre por un grupo armado que ingresó al basurero de Taxco. Otro punto donde se secuestró a los trabajadores fue, según la fiscalía, un punto conocido como “la terminal de transferencia”. Hasta el momento, se desconoce el motivo por el que todas esas personas fueron secuestradas... bueno, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, dice que es “para desestabilizar a su gobierno”.

