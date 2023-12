Lo que necesitas saber: Apenas en noviembre, se denunció el secuestro de tres periodistas en Taxco; en junio, desaparecieron ocho policías municipales.

Un nuevo caso que huele a obra del crimen organizado. Está el sucedido en Toluca, con el secuestro de trabajadores de empresas dedicadas a la venta de pollo y, ahora, en Taxco de Alarcón, Guerrero, se confirma la “desaparición” de 12 trabajadores del servicio de limpia municipal.

Un grupo armado habría ido por los trabajadores al basurero de Taxco de Alarcón

Lo que primero se denunció en redes y medios, ayer, 28 de diciembre, fue confirmado por la Fiscalía General de Guerrero. Por medio de un comunicado, la institución dio a conocer que, efectivamente, se tiene conocimiento de la desaparición de 12 personas; de hecho, se conoce del caso desde hace unos días, por lo que se han “ampliado” los trabajos de localización.

“Estos operativos, se realizan de manera coordinada con personal de dichas instituciones en carreteras, caminos, zonas urbanas y rurales, aledañas al municipio de Taxco de Alarcón, con la finalidad de dar con el paradero de las víctimas”, señala el comunicado de la fiscalía guerrerense, sin dar más detalles al respecto.

Familiares no han hecho la denuncia, por temor a represalias

Sobre este caso, Proceso es uno de los medios que señala que las 12 personas desaparecidas son del servicio de limpia del municipio: dos funcionarios y diez trabajadores, los cuales habrían sido privados de su libertad el pasado 26 de diciembre (aunque las fichas de búsqueda indican que fue el día 25), luego de que un grupo armado ingresó al basurero de Taxco de Alarcón.

Así como en otros casos en los que el crimen organizado es el responsable de la desaparición de personas (por ejemplo, lo sucedido en Texcaltitlán, Estado de México), en Taxco de Alarcón los familiares de los trabajadores del servicio de limpia no han hecho la denuncia por temor a represalias… y los que la hicieron no fueron atendidos, que porque “no habían pasado las 24 horas”. Por ello, algunas fichas de búsqueda que circulan en redes no son las de la Fiscalía.

“Quieren desestabilizar a mi gobierno”, acusa alcalde

En una muestra de lo que no es tener mother, el alcalde de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa Mundo, no se quiso referir a la desaparición de los 12 trabajadores del servicio de limpia. Lo que sí hizo, en entrevista con Milenio, fue acusar que casos como éste (y muchos otros que se han presentado en el municipio) son parte de una campaña en su contra.

“Lo que está pasando es que están queriendo desestabilizar al gobierno que tu servidor preside”, aseguró Figueroa Mundo. “¿Qué es lo que está pasando? Que pseudoperiodistas están hablando mal de muchos taxqueños… y estos son los resultados, desgraciadamente”.

De acuerdo con Milenio, una de las personas secuestradas es Wendy Salas, directora de limpia de Taxco de Alarcón; otra sería Tomás Eladio Bustos, administrador del basurero local. La Fiscalía ya difundió fichas de búsqueda de algunas personas más y, señaló, que realizó un operativo en un domicilio ubicado en la localidad de Huixtac, pero sólo se logró el aseguramiento de dos autos y una motocicleta, todos con reporte de robo.

