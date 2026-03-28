Lo que necesitas saber: Las dos embarcaciones fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroeste de Cuba y las autoridades se dirigen a la zona para brindar apoyo.

Tras la desaparición de dos veleros mexicanos que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria y un reporte falso de la Guardia Costera de Estados Unidos sobre su localización, por fin fueron encontradas ambas embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de Cuba.

Localizan embarcaciones mexicanas desaparecidas // X:@SEMAR_mx

Localizan veleros desaparecidos que iban a Cuba con ayuda humanitaria

Mediante redes sociales, la Secretaría de Marina informó que una aeronave encontró a los dos veleros desaparecidos que llevaban ayuda humanitaria a Cuba.

“Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba. Un buque de esta institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo”, informaron.

Además, señalaron que mantienen comunicación vía radio con las embarcaciones mexicanas que permanecieron desaparecidas por casi ocho días.

Eso sí, hasta el momento no han brindado información sobre el estado de salud de los nueve tripulantes ni los motivos por los cuales ambos veleros no llegaron en la fecha programada a tierra firme.

Localizan embarcaciones mexicanas desaparecidas // X:@SEMAR_mx

Polémica detrás de la búsqueda de veleros

Desde que se informó sobre su desaparición, las autoridades mexicanas activaron el plan de búsqueda y rescate para dar con su localización… incluso pidieron apoyo internacional sobre cualquier información o avistamiento.

Ahí es donde entra la polémica. Tan solo horas después del anuncio, la Guardia Costera de Estados Unidos —que no participó en las labores de búsqueda— informó que supuestamente había recibido un aviso de que “llegaron a Cuba sanos y salvos”.

Sin embargo, tiempo después la misma Guardia corrigió lo dicho y señaló que lo compartido era incorrecto. Pero bueno, parece que todo lo relacionado con los dos veleros mexicanos que viajaban a Cuba esta por terminar.