López-Gatell recomienda que todos se vacunen… incluso si ya tuvieron COVID-19

Luego de que AMLO informó que él no se vacunara, quesque porque tiene hartos anticuerpos, la duda del millón fue respondida rápidamente ayer por López-Gatell: no importa que uno ya haya tenido COVID-19, la recomendación es la misma… vacunarse cuando a uno le toque.

Durante la conferencia que diariamente dirige desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la ciudadanía no seguir el ejemplo de AML… digo, no evitar la vacunación. Si el presidente dice que por haber tenido COVID tiene los anticuerpos necesarios para evitar un nuevo contagio, esa es su bronca y no puede ser una recomendación general.

“Si pensamos en hacer inferencias poblaciones no podemos referirnos a una sola persona, aunque sea una persona de notorio interés público como un jefe de Estado (…) el caso de nuestro presidente López Obrador, quien es el jefe del Estado mexicano”.

Tratando de no desmentir a AMLO, López-Gatell confirmó que quienes hayan superado el COVID-19 es muy probable que tengan una respuesta inmune al virus, lo cual significa una protección contra un nuevo contagio. Sin embargo, nunca está de más protegerse más. “Consideramos importante, lo hemos considerado desde el inicio, vacunar a todas y todos por varias razones”.

López-Gatell aclaró que no hay una base científica que permita decir con precisión por cuánto tiempo una persona que tuvo COVID-19 sea inmune; además, pidió a la población considerar que hay variaciones en la potencia del virus, por lo que la respuesta inmune de las personas dependerá de varios factores: desde la edad, hasta el historial médico, pasando por hábitos del día a día.

“Como el objetivo de la vacunación es proteger a la persona vacunada, a su familia, a su entorno y a la sociedad en su conjunto, hemos considerado desde el inicio, y es parte de las recomendaciones de nuestro Grupo Técnico Asesor de Vacunación, vacunar también a las personas que en su momento padecimos COVID-19”, agregó López-Gatell.

Con todo lo anterior, el subsecretario de Salud fue cuestionado sobre la prudencia de la decisión de AMLO de no vacunarse. Para no meterse en broncas, López-Gatell señaló desconocer los detalles que los médicos tomaron en cuenta para darle tal recomendación.

“Cada uno somos un individuo, por eso, la medicina y la salud pública son dos elementos de las ciencias de la salud que se complementan, pero no son intercambiables. La epidemiología no es medicina de muchos, es más que medicina de muchos”, concluyó.